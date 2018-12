Letartóztatták a közutak 74 éves rémét - eddig 35-ször vonták be a jogosítványát

Elrendelte csütörtökön a román bíróság egy 74 esztendős ploieşti-i férfi előzetes letartóztatását, akinek eddig 35-ször vonták be a jogosítványát, de a gépjárművezetői engedély nélkül is mindannyiszor kormányhoz ült –Az idős sofőr korábban házi őrizetbe is került, miután tetten érték a rendőrök jogosítvány nélküli vezetésért, de az előrehaladott korára való tekintettel nem ítélték börtönre, pedig a kényszerintézkedés szabályait is megszegve elhagyta a lakhelyét, és újra autóba ült, sőt illegálisan taxizott.A 35-ik tettenérés a rendőröknek is sok volt, a férfi vizsgálati fogságba helyezését kérték a bíróságtól, amely ezúttal ezt a kérést nem utasította el."A visszaeső sofőr ellen összesen 35 közúti bűncselekmény és három áruházi lopás miatt indult eljárás" – közölte a Prahova megyei rendőrség.