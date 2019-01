Letartóztatták az iráni Press TV egyik műsorvezetőjét az Egyesült Államokban

Letartóztatták az angol nyelven sugárzó iráni állami Press TV egyik műsorvezetőjét az Egyesült Államokban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai.



Marzieh Hashemi újságírónőt a Missouri állambeli St. Louis városban tartóztatták le még vasárnap, de az ügy csak szerdán került nyilvánosságra. Éppen a Black Lives Matter (a Feketék Élete is Értékes) nevű afroamerikai mozgalomról készülő dokumentumfilmjéhez forgatott. Előtte a louisianai New Orleansban járt családlátogatáson.



Az FBI e-mailben azt válaszolta az ügyben érdeklődő AP hírügynökség munkatársainak, hogy nem akarja őket tájékoztatni Melanie Franklin ügyéről. Marzieh Hashemi ugyanis ezen a néven született New Orleansban, és 25 éve dolgozik az iráni állami televíziónak. Ideje felét Iránban, felét pedig Coloradóban tölti, ahol a gyermekei is élnek.



Egyik fia, Hossein Hashemi elmondta amerikai újságíróknak, hogy édesanyját akkor tartóztatták le, amikor St. Louisban fel akart szállni egy Denverbe induló repülőgépre. Az FBI Washingtonba vitte, ott tartják őrizetben.



"Még mindig nem tudjuk, mi történt" - mondta Hossein Hashemi, hozzátéve, hogy tudomása szerint édesanyjának nincs köze semmilyen bűncselekményhez, és mindenképpen együtt akar működni az FBI munkatársaival. Azt is elmondta, hogy ő és testvérei büntetés terhe melletti idézést kaptak az egyik denveri vádesküdtszéktől.



A Press TV Teheránban sajtókonferenciát tartott, és Paiman Dzsebeli, a televízió helyettes vezetője bejelentette: minden jogi eszközt igénybe vesznek munkatársuk védelmében.



A televízió megszólaltatta Bahran Ghaszemit, az iráni külügyminisztérium szóvivőjét, aki arról beszélt, hogy a letartóztatás jól érzékelteti a Trump-kormányzat "rasszista és apartheid-politikáját". A szóvivő hozzátette: "reméljük, hogy ezt az ártatlan embert feltételek nélkül szabadlábra helyezik".



A letartóztatott nő amerikai állampolgár. Újságírást tanult a louisianai állami egyetemen Baton Rouge-ban (a déli állam fővárosában), majd 1982-ben, miután 22 évesen megismerkedett Hossein Hashemivel, egy Denverben tanuló iráni diákkal, áttért a muszlim hitre. Összeházasodott a férfival, két fiuk és egy lányuk született, de Marzieh - Melanie Franklin - azóta megözvegyült.



Az ügyről megjelent első amerikai kommentárok emlékeztetnek arra, hogy Teherán a múlt héten erősítette meg: fogva tartja Michael R. White veterán amerikai tengerészgyalogost.