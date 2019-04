Ljubljanában eltérítettek egy buszt, a támadó meghalt

Sem a buszsofőrnek, sem az utasoknak nem esett baja. Az incidens előző este történt. A buszeltérítő kilenc óra körül szállt fel a járműre a főváros délnyugati részén. Elővett egy csavarhúzót, és azt követelte a buszsofőrtől, hogy irányítsa a járművet a ljubljanai körgyűrű felé, ellenkező esetben megöli őt és az utasokat is. Azt állította, hogy fegyver is van nála.



A busz vezetője azzal próbálta meg felhívni a hatóságok figyelmét a drámai incidensre, hogy áthaladt egy piros jelzésen, egy nő pedig a buszról is hívta rendőrséget.



A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a támadó egy kranji férfi volt. Több rendőrautó megpróbálta megállítani a buszt, még mielőtt eléri a körgyűrűt. Miután ez sikerült, megbilincselték és lerángatták a buszról, közben a férfi hirtelen eszméletét vesztette. A mentők nem tudták újraéleszteni.



A buszon hat utas tartózkodott. Az elkövető indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség szerint nem volt nála fegyver.