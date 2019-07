Lövöldözés volt egy kaliforniai fesztiválon: négyen meghaltak, köztük a feltételezett elkövető - fotók

Nőtt az észak-kaliforniai Gilroy fokhagymafesztiválján történt lövöldözés áldozatainak száma: a legfrissebb hírügynökségi jelentések szerint négyen haltak meg, köztük a feltételezett elkövető. A sebesültek száma tizenöt - mondta el Scot Smithee helyi rendőrfőnök egy helyi idő szerint vasárnap éjjel tartott sajtótájékoztatón.



A rendőrfőnök szerint az elkövető valószínűleg átvágta magát egy kerítésen, hogy behatolhasson a fesztivál területére. A vendégek fémdetektorokkal felszerelt ellenőrzőpontokon keresztül juthattak csak be a helyszínre.

Rendőr- és mentőautók Gilroyban 2019. július 28-án, miután lövöldözés volt az észak-kaliforniai város évenkénti fokhagymafesztiválján.

A tettes fegyverével lövöldözni kezdett, mire hatalmas pánik tört ki, és az emberek fejvesztve menekülni kezdtek. A rendőrök egy percen belül válaszoltak a támadásra, és végeztek a férfival. Smithee elmondta: szemtanúk beszámolója alapján lehet, hogy a fegyveresnek egy bűntársa is van. A hatóságok nagy erőkkel keresik őt. Egyelőre nem világos, hogy ez a második személy is lőtt, vagy csak segítette az elkövetőt valamilyen módon - mondta a rendőrfőnök.



"A tanúvallomások alapján úgy véljük, hogy valamilyen módon egy másik személynek is része volt a merényletben, de még nem tudjuk, hogy miképpen" - jelentette ki Smithee, hozzátéve, hogy egyelőre nem tud további részleteket közölni a halott merénylőről vagy az áldozatokról.

Hozzátartozóik felől híreket váró emberek Gilroyban 2019. július 28-án, miután lövöldözés volt az észak-kaliforniai város évenkénti fokhagymafesztiválján.

A CNN hírtelevíziónak a rendfenntartó szervek egyik illetékese megerősítette, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei vizsgálják az ügyet. Rendőrök, tűzoltók és a mentőszolgálat emberei érkeztek a helyszínre.



Gavin Newsom kaliforniai kormányzó borzalmasnak nevezte a történteket.



"Ma éjszaka Kalifornia Gilroy mellett áll" - írta a Twitteren. "Kormányom figyelemmel kíséri a helyzetet."

Rendőrök Gilroyban 2019. július 28-án, miután lövöldözés volt az észak-kaliforniai város évenkénti fokhagymafesztiválján.

Fotók: MTI

A San Franciscótól mintegy 180 kilométerre északra fekvő Gilroyban minden évben megrendezik a háromnapos fokhagymafesztivált, élelmiszer-bemutatókat, főzőversenyeket és zenés rendezvényeket tartanak. Évente százezernél több ember keresi fel a rendezvényt.



Az Egyesült Államokban gyakoriak a hasonló lövöldözések. A fegyverbirtokláshoz való jogot az amerikai alkotmány második kiegészítése biztosítja.