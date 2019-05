Magyarul és románul is elhangzik Csíksomlyón Ferenc pápa beszédének fordítása

Magyar és román nyelven is elhangzik Ferenc pápának a csíksomlyói szentmisén elhangzó homíliájának fordítása - közölték csütörtökön a szervezők.



Bodó Márta, a romániai pápalátogatás sajtóbizottságának tagja az MTI-nek csütörtökön elmondta, a Vatikán a romániai helyszínek közül egyedül Csíksomlyón engedte meg, hogy ne csak feliratozva fordítsák a pápa beszédét, hanem el is hangozzék román és magyar nyelven. Ehhez a szervezők ragaszkodtak, mivel a terület hatalmas, és így biztosabb, hogy a résztvevők megértik a pápa üzenetét. A június 1-jei pápai misét a Mária Rádió is közvetíti, így aki nem szinkron-, hanem szimultán tolmácsolásban akarja hallgatni a pápa beszédét, mobiltelefonjáról csatlakozhat a Mária Rádió adására.



A szervezők közölték, hogy a szentmise elején elhangzik a pápai himnusz és az Ó, én édes, jó Istenem kezdetű, székely himnusznak is nevezett ének, amelyet Bartók Béla dolgozott fel, a mise végén pedig a Te Deum előtt felcsendül a magyar himnusz is.



Bodó Márta emlékeztetett, hogy április 22-én lezárult a csíksomlyói szentmisére való regisztrálás, de távolabbi szektorokban mintegy 60 ezer regisztrálatlan zarándoknak is van még hely, így mindenkit szívesen látnak, aki jelen akar lenni ezen a rendkívüli eseményen.



A belépőjegyek kiküldése május 15. és 20. között történik meg elektronikus postán azoknak, akik családilag vagy egyénileg regisztráltak. Ezeknek a személyeknek maguknak kell kinyomtatniuk a jegyeket, hiszen csak ennek alapján foglalhatják el a szektorokban a helyeiket.



A romániai zarándokcsoportok belépőjegyét a szervezők nyomtatják ki, majd eljuttatják a főesperesi kerületekbe, illetve az erdélyi egyházmegyékbe. A magyarországi zarándokcsoportok vezetői a belépőjegyeket a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárságáról vehetik át.



A szervezők jelképes "zöld" ajándékot szánnak a pápának, így Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatójának javaslatára arra buzdítják a kárpát-medencei plébániai közösségeket, ültessenek jelképesen egy fát, amit a Ferenc pápának ajánlanak fel a teremtett világ iránti felelősség jegyében.



Bodó Márta elmondta, azért gondoltak erre a jelképes ajándékra, mert Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikája a teremtett világgal való felelős bánásmódot állítja a középpontba. Közölte, hogy az ajandekfa@pontifex.ro címre jelezni lehet a kezdeményezéshez való csatlakozást. Az ide beérkező adatokat a szervezők összesítik, majd eljuttatják a katolikus egyházfőnek.



Ferenc pápa május 31. és június 2. között érkezik Romániába, ahol Bukarest mellett Csíksomlyóra, Jászvásárra és Balázsfalvára is ellátogat.



(Lead-kép: MTI)