Másfél tonna hasist foglaltak le a török-görög határon

Rekord mennyiségű, másfél tonna hasist foglaltak le a török hatóságok a görög határon - közölte az ankarai kereskedelmi minisztérium pénteken.



A feketepiaci értéken mintegy 40 millió török líra (kétmilliárd forint) értékű drogot 152 zacskóba csomagolva rejtették el egy teherautó rakterében.



A járművet az északnyugat-törökországi Edirne tartományban az ipsalai határátkelőhelyen tartóztatták fel. A kereskedelmi tárca közölte azt is, hogy a fuvarlevél szerint szójababot szállító teherautó még a röntgen átvilágításon is átcsúszott és csak a kábítószerkereső kutyáka leplezték le annak illegális rakományát.



A török minisztérium hozzáfűzte: ez az eddig legnagyobb drogszállítmány, amelyet lefoglaltak a török határon. A teherautó albániai sofőrjét és további két gyanúsítottat őrizetbe is vettek.