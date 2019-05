May: a parlament dönthet arról, hogy legyen-e újabb Brexit-népszavazás

A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről kidolgozott jogszabálytervezet lehetőséget teremt az alsóházi képviselőknek arra, hogy voksoljanak egy újabb népszavazás lehetőségéről is, valamint arról, hogy az Egyesült Királyság a Brexit után milyen vámjogi viszonyban legyen az Európai Unióval - mondta kedden a brit miniszterelnök.



Theresa May, aki egy londoni üzleti rendezvényen ismertette a Brexit-feltételek törvénybe iktatását célzó, várhatóan június első hetében az alsóház elé kerülő tervezet fő pontjait, kifejtette: mindig is azt vallotta, hogy a kilépésről döntő, 2016-ban tartott első referendumnak kell érvényt szerezni.



Hozzátette ugyanakkor: érzékeli, hogy mennyire "valósak és erőteljesek" az újabb népszavazással kapcsolatos érzelmek az alsóházi képviselők körében.



A kormány ezért a törvénytervezethez csatol egy olyan kiegészítő előírást, amelynek alapján lehetővé kell tenni a képviselőknek a döntést arról, hogy legyen-e újabb népszavazás.



Theresa May elmondta: ha a ház megszavazza az újabb népszavazást, az kötelezné a kormány a referendum feltételeinek megteremtésére.



Hangsúlyozta ugyanakkor: mindehhez szükséges a Brexit-feltételrendszer törvénybe iktatását célzó tervezet elfogadása, hiszen a népszavazás arról szólna, hogy a választók elfogadják-e a kilépés feltételeiről elért megállapodást.



A konzervatív párti brit miniszterelnök felfedte azt is, hogy a legnagyobb ellenzéki erővel, a Munkáspárttal tartott tárgyalásokon a kormány kompromisszumos javaslatot terjesztett elő egy olyan javaslatról, amelynek alapján az Egyesült Királyság átmeneti vámuniós viszonyrendszert tartana fenn az Európai Unióval a kétoldalú árukereskedelemben.



May felidézte, hogy a Munkáspárttal folytatott tárgyalásokon végül nem sikerült egyezségre jutni. Kijelentette: ennek alapján helyénvaló, hogy a parlamentnek legyen lehetősége dönteni ebben a kérdésben is.



A brit miniszterelnök úgy fogalmazott: meggyőződése szerint a brit EU-tagság megszűnéséből eredő nagy lehetőségek egyike a független kereskedelmi politika kialakítása. Hozzátette: abban viszont soha nem hitt, hogy ennek érdekében fel kell áldozni azokat a munkahelyeket és megélhetési forrásokat, amelyek léte az Európai Unióval fenntartott kereskedelemtől függ.



A kormány és az ellenzék egyetért abban, hogy e munkahelyek és megélhetési források megvédése érdekében az Egyesült Királyságnak olyan kereskedelmi kapcsolatokat kell fenntartania az EU-val, amelyek a lehető legkisebb súrlódással járnak - mondta Theresa May.



Hozzátette: a Brexit-feltételrendszer törvénybe iktatásának tervezetéről szóló szavazással az alsóházi képviselők "még egy utolsó esélyt" kapnak arra, hogy teljesítsék a 2016-os népszavazás döntését a kilépésről, a tervezet elvetése esetén ugyanis megnyílhat az út olyan folyamatok előtt, amelyek eredményeként "egyáltalán nem lesz Brexit".



Theresa May a minap bejelentette, hogy a kormány a június 3-án kezdődő héten az alsóház elé terjeszti a Brexit-megállapodásban foglaltak törvénybe iktatását célzó tervezetet.



Ez nem ugyanaz az elvi határozati javaslat a Brexit-megállapodás jóváhagyásáról, amelyet az alsóház eddig háromszor elvetett, a júniusban beterjesztendő tervezet jogszabályalkotó célú indítvány lesz, a kilépés törvénybe foglalásának átfogó menetrendjével.



Ha a brit törvényhozás alsó-, majd felsőháza többlépcsős eljárásban elfogadja a beterjesztést, az a kilépési szerződés ratifikációját jelenti. Ennek jelenlegi határideje október 31., vagyis ha a brit parlament addig nem ratifikálja a Brexit-megállapodást, az Egyesült Királyság november 1-jén elvileg megállapodás nélkül kieshet az EU-ból.



Az EU-val novemberben elért Brexit-megállapodás sorozatos alsóházi elutasítása nyomán a kormányzó brit Konzervatív Párt és a Munkáspárt May kezdeményezésére az utóbbi hat hétben több tárgyalási fordulót tartott a patthelyzet feloldását célzó kompromisszumos megoldásokról.



Ezek a tárgyalások azonban nem vezettek érdemi eredményre, és Jeremy Corbyn, a Labour vezetője múlt pénteken bejelentette, hogy a Munkáspárt nem folytatja a kormánnyal az egyeztetéseket.



Sir Keir Starmer, a Labour árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje, a munkáspárti tárgyalóküldöttség vezetője már a kormánnyal kezdett tárgyalássorozat elején egyértelművé tette, hogy a Munkáspárt csak olyan megállapodást hajlandó elfogadni, amelyben szerepel népszavazás kiírásának lehetősége a Brexit feltételrendszeréről.



A Munkáspárt emellett állandó jellegű vámuniós viszonyrendszer kialakítását is elengedhetetlennek tartja az EU-val a Brexit utáni időszakra.



A kormány eddig mindkét lehetőséget mereven elvetette. Theresa May kedden előterjesztett javaslatcsomagja így jelentős engedménynek és fordulatnak számít, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a pártközi tárgyalások eredménytelensége ellenére a kormány munkáspárti szavazatokat nyerjen a Brexit-törvényjavaslat támogatásához.



A konzervatív frakció keményvonalas Brexit-táborának több tagja máris elfogadhatatlannak nevezte a kormányfő által kedden előterjesztett kompromisszumos javaslatokat.



(Lead-kép: MTI)