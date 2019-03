May: továbbra sincs meg a többség a Brexit-megállapodás elfogadásához

Theresa May brit miniszterelnök szerint "a dolgok jelenlegi állása alapján" továbbra sincs meg a többség a londoni alsóházban a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, eddig kétszer is elutasított megállapodás elfogadásához.



A konzervatív párti brit miniszterelnök, aki hétfő délután tartott tájékoztatót a Brexit-folyamat legutóbbi fejleményeiről az alsóházban, közölte, hogy folytatja tárgyalásait a képviselőkkel.



Ezzel valószínűleg lekerült a napirendről a korábban keddre valószínűsített harmadik szavazás, bár felszólalásában Theresa May utalást tett arra, hogy a kormány megfelelő támogatás elérése esetén még ezen a héten ismét a ház elé terjesztheti a Brexit-megállapodást.



A kormányfő kijelentette azt is, hogy a múlt heti EU-csúcson született jogi döntés a Brexit új határidőiről pénteken hatályba lépett, és a nemzetközi jog alapján is hatályossá vált, mivel a döntést az Egyesült Királyság is elfogadta.



