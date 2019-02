Meghalt André Previn

Elhunyt csütörtökön manhattani otthonában André Previn zongorista, zeneszerző és karmester, aki pályája elején számos filmzenét is komponált, és négy Oscar-díjat is kapott - közölte menedzsere Linda Petrikova.



Previn csodagyerek volt, akinek szülei a náci Németországból menekültek Amerikába. Már kamaszként komponált, Hollywoodban az MGM stúdió filmjeihez szerzett zenét. Négy Oscar-díjat kapott az ötvenes és hatvanas években a My Fair Lady, a Gigi, a Porgy és Bess és az Irma, te édes című musicalért.



"Viszlát reggel, szeretett barátom. Pihenj a dicsőséges szimfóniákban" - búcsúzott tőle a Twitteren volt felesége, Mia Farrow.



Hollywoodot a klasszikus zenei karmesteri pulpitusért hagyta ott: 1967-ben a Houstoni Szimfonikusok zeneigazgatója lett, majd a Los Angeles-i Filharmonikusokat és a Londoni Királyi Filharmonikusokat is vezette. 1998-ban a San Franciscó-i Operában debütált A vágy villamosa című színmű alapján komponált operája.



Pályafutása szorosan kötődik a dzsesszhez is. "Soha nem változtatok semmin tudatosan, azért mert dzsesszt vagy klasszikust játszom. Ez mind zene" - magyarázta egyszer. És vitathatatlanul, senki sem adott elő olyan magas színvonalon annyi különböző kortárs zenei műfajt, mint ő. De a sokoldalúságának ára volt.



Mint mondta: a kritikusok világossá tették számára, ha valaki egyszer egy hollywoodi filmhez komponál zenét, annak a hátralevő életműve hiába áll kizárólag liturgikus orgonaszonátákból, az akkor is csak "hollywoodi zeneszerző" marad.



Berlinben született, és klasszikus zenét tanult. Már kamasz korában, Los Angelesben megismerkedett a dzsesszel, ami teljesen lenyűgözte. Apja egy rokona zenei igazgató volt a Universal filmstúdióban, Previn pedig az MGM-nél kapott munkát.



Mint később felidézte, Hollywood jó iskola volt számára, mert nemcsak a zeneszerzésben mélyült el, hanem azt is megtanulta, hogyan kell kitűnő zenészekből álló zenekart vezényelni.



1965-ben hátat fordított az álomgyárnak és a dzsessztől is elfordult, részben azért, mert félt, hogy a klasszikus zenészek körében rontja az ázsióját. Erről is nyíltan beszélt, de hozzátette, hogy valójában az motiválta, hogy mindenáron klasszikus karmesterré akart válni, s ezért nagyon keményen dolgozott.



Jóval később, 1995-ben tért vissza a dzsesszhez, több lemezt is készített. Elismerte, hogy hiányoztak a dzsesszzenész barátai és az atmoszféra is. "Mindig szerettem improvizálni. Abban az időszakban, amikor nem játszottam, akkor is mindig hallgattam dzsesszt" - mondta.



Previn ötször nősült, Mia Farrow a harmadik felesége volt. Három gyermekük született és hármat örökbe fogadtak, köztük egy koreai árvát, aki később Woody Allen felesége lett.



A zeneszerző 72 évesen, 2002-ben házasodott össze a 39 éves Anne-Sophie Mutter hegedűművésszel, aki ötödik felesége lett. 2005-ben lemezük, a Violin Concerto Anne-Sophie, amit feleségének írt, Grammy-díjas lett. 2006-ban azonban elváltak.



Pályafutása alatt tíz Grammy-díjat kapott és 1998-ban elnyerte a Kennedy Központ életműdíját is.



"Egész életemben foglalkoztatott, miért nem koncentrálok a vezénylésre vagy a zeneszerzésre vagy a saját játékomra vagy a dzsesszre? De az a helyzet, hogy én természetesen kíváncsi vagyok a zene sok különböző ágára, és amíg az emberek olyan kedvesek, hogy engedik ezt, addig tovább próbálkozom" - mondta.