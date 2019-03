Meghalt az Eichmann elfogását irányító izraeli hírszerző tiszt

Eichmann a tárgyaláson. Fotó forrása: Hirado.hu

Meghalt szombaton Rafael Ejtan egykori izraeli politikus és korábbi hírszerző tiszt, aki 1960-ban azt az akciót irányította, amely során a Moszad Argentínában elfogta és elrabolta Adolf Eichmannt. Ejtan 92 éves korábban, Tel-Avivban hunyt el. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő az izraeli hírszerző szervek hősének nevezte Ejtant.Rafael, ismertebb nevén Rafi Ejtan az akció után Menáhem Begin izraeli kormányfő terrorizmusellenes tanácsadója volt, a nyolcvanas években viszont lejáratódott, miután napvilágra került, hogy az irányítása alatt álló hírszerző szervezet kémet épített be az amerikai védelmi minisztérium állományába, aki át is adott amerikai információkat Izraelnek. Az ügy miatt akkor mélypontra süllyedt a zsidó állam és Washington kapcsolata.A kilencvenes években mezőgazdasági és építőipari vállalkozásokba kezdett, főleg Kubában. 2006-ban az Izraeli Nyugdíjasok a Kneszetben (GIL) párt színeiben bejutott a parlamentbe, és pártja a kormánykoalíciónak is tagja volt, így Ejtan nyugdíjügyi miniszter lett Ehud Olmert kormányában.Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer a holokauszt egyik legfőbb végrehajtója volt. Ő felelt a második világháború idején az európai zsidóság gettókba, koncentrációs és megsemmisítő táborokba szállításáért, így a többi között a magyar zsidóság deportálását is ő irányította Magyarország 1944. márciusi német megszállása után. Argentínai elfogása és Izraelbe hurcolása után népirtás és emberiesség elleni bűnök miatt halálra ítélték, és 1962-ben egy izraeli börtönben felakasztották.