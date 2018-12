Megkezdődött az uniós állam- és kormányfők találkozója Brüsszelben

Megkezdődött az európai uniós tagállamok vezetőinek kétnapos csúcsértekezlete csütörtökön Brüsszelben, az ülés középpontjában az eredetileg tervezett főbb témák, az euróövezeti reformok és a migráció mellett ismét az Egyesült Királyság kiválása lesz, miután elhalasztották a szavazást a Brexit-megállapodásról a brit parlamentben.



Az ülés megnyitását követően a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek, majd Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét betöltő Ausztria kancellárja ad tájékoztatást a korábbi döntések végrehajtásáról.



A délutáni munkaülésen a tagországok állam- illetve kormányfői először tartanak érdemi véleménycserét a 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keretről.



Ezután a vezetők külügyekkel, többek között az Azovi-tengeri konfliktussal foglalkoznak, valamint megvitatják a dezinformációs kampányok problémáját. Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök beszámol a minszki egyezmény végrehajtásának állásáról, ezzel kapcsolatban pedig az orosz szankciókról is szó lesz.



A munkavacsorán az Egyesült Királyság távozása után bennmaradó tagállamok vezetői Theresa May brit miniszterelnökkel tárgyalnak a Brexitről, majd a huszonhetek külön is egyeztetnek a kérdésről, illetve a rendezetlen kiválásra való felkészülésről.



Pénteken az egységes piac, a klímaváltozás, a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc, illetve a migráció, s azon belül is a dublini menekültügyi szabályok reformja lesz a fő téma.



Végezetül szokás szerint eurócsúcsot tartanak, a fő téma a gazdasági és monetáris unió további elmélyítése lesz. A szakminiszterek szintjén már megszavazott reformintézkedésekről konkrét döntések és iránymutatások várhatók.