Mégsem bénították meg Heathrow forgalmát a környezetvédő tiltakozók

A Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint a hét eleje óta eddig 570 tüntetőt vettek őrizetbe.Az Extinction Rebellion nevű kampánycsoport London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálja megbénítani a közlekedést. Aktivistái letáboroztak más helyszínek mellett a Waterloo hídon, a két leghíresebb bevásárló utca, a Regent Street és az Oxford Street találkozásában lévő Oxford Circus forgalmi csomópontban, valamint a parlament épületegyüttese előtti téren.A demonstrációk miatt 55 londoni autóbuszjárat nem közlekedik; ez önmagában naponta 500 ezer ember utazását érinti.Az Extinction Rebellion csütörtökön, a WhatsApp alkalmazáson keresztül arra szólította fel híveit, hogy pénteken minél nagyobb létszámban vonuljanak a Heathrow repülőtérhez, és próbálják meg leállítani a repülőtér forgalmát.A csoport az üzenetben közölte, hogy "mélységes bűntudatot" érez azok iránt, akiknek húsvéti vakációs tervei pénteken meghiúsulnak, de a környezetvédelmi tiltakozásokat a légiközlekedésre is ki kell terjeszteni.Pénteken azonban mindössze húsz tüntető jelent meg Heathrow közelében - a rendőrök nekik csak a terminálokhoz vezető bekötőutak elosztó körforgalmi csomópontjának közepén engedélyezték a demonstrációt.Itt a tüntetők "Mi vagyunk az utolsó nemzedék?" feliratú fekete transzparenst feszítettek ki.Ez a körforgalmi csomópont egy kilométerre van a legközelebbi termináltól, így a tiltakozók sem Heathrow megközelíthetőségét, sem a légiközlekedést nem tudták akadályozni.Sajid Javid brit belügyminiszter már előző nap bejelentette, hogy a hatóságok "a törvény teljes erejével" fellépnek azok ellen, akik a légiközlekedés biztonságát veszélyeztetik.Heathrow-n a húsvéti hétvége legnagyobb forgalmú napja a pénteki: az előzetes foglalások alapján csak ezen a napon várhatóan 250 ezer utast indít és fogad a London nyugati határában fekvő hatalmas repülőtér.Budapest és Heathrow között a British Airways (BA) légitársaság közlekedtet napi járatokat.Heathrow tájékoztató szolgálata pénteken közölte, hogy a repülőtér forgalmában nincsenek fennakadások.A járatinformáció szerint a BA budapesti járatai is menetrend szerint közlekednek.A rendőrség péntek délután kordonokkal vette körbe a London belvárosában tüntető csoportokat, megpróbálva elszigetelni őket egymástól.A Scotland Yard tájékoztatása szerint azonban a tiltakozók eltávolítása a nem engedélyezett helyszínekről meglehetősen nehéz, mivel az aktivisták - jóllehet fizikai ellenállást nem tanúsítanak - a rendőrök közeledtével azonnal lefekszenek az úttestre, és így minden egyes tüntető eltávolításához legalább négy rendőrre van szükség.Pénteken, az Oxford Circus közepén felállított rózsaszínű vitorláshajón beszédet mondott Emma Thompson Oscar-díjas brit színésznő is. Kijelentette: a tüntetések helyszínei "a józan ész kis szigetei". Hozzátette: a mostani nemzedék környezetpusztító életvitelével a fiatal generációkat hagyja cserben.Az Extinction Rebellion olyan törvényeket követel, amelyek alapján 2025-ig zéróra csökkenne Nagy-Britanniában a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása.A csoport a húsvéti hétvégén és a következő hetekben is akciósorozatának folytatását tervezi.