Megszűnt Európa legszigorúbb abortuszszabályozása - Írországban legalizálták az abortuszt

Az ír parlament elfogadta csütörtökön késő este az abortuszt legalizáló törvényt, eleget téve ezzel a hét hónappal ezelőtti népszavazáson kinyilvánított polgári akaratnak.



A törvény tervezetét októberben kezdte el tárgyalni a parlament. A jogszabály szerint a magzat 12 hetes koráig legális a művi terhességmegszakítás, és később is, ha az anya élete veszélyben van, illetve ha súlyos veszélybe kerül az egészsége. Elvégezhető az abortusz a magzat olyan jellegű rendellenessége esetén is, amely elhalásához vezethet az anyaméhben.



Leo Varadkar miniszterelnök a parlamenti szavazás eredményének ismertté válása után a Twitteren kijelentette, hogy "történelmi pillanat ez az ír nők számára".



A májusi népszavazáson a szavazatukat leadók jelentős többsége, 66,4 százaléka támogatta a terhességmegszakításra vonatkozó teljes tilalom eltörlését. A kormány is az igenek mellett kampányolt.



A referendumon feltett kérdés az ír alkotmány 1983-ban elfogadott, az abortuszt gyakorlatilag kivételek nélkül tiltó, 8. módosításának eltörlésére vonatkozott. Ez a legszigorúbb abortuszszabályozás volt Európában: nemi erőszak, vérfertőzés vagy a magzat fejlődési rendellenessége sem volt indok az abortuszra. Egyetlen kivételes esetben engedélyezték a terhesség megszakítását: ha az veszélyeztette a várandós nő életét. Ellenkező esetben az abortusz 14 évi börtönnel volt büntethető. Eddig évente több ezer ír nő utazott külföldre - elsősorban Nagy-Britanniába -, hogy megszakítsa a terhességét.



Írország egyik legnagyobb abortuszellenes szervezete "történelmi jelentőségű tragédiaként" értékelte annak idején a referendum eredményét. John McGuirk, a "Save the 8th" nevű csoport elnöke azt mondta az ír televízióban: sokaknak lesz olyan érzése a népszavazás másnapján, hogy egy teljesen más országban ébredtek fel.