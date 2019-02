Megszüntették a nemi erőszak miatti nyomozást Luc Besson ellen

A francia ügyészség megszüntette az eljárást Luc Besson ügyében, a francia rendező ellen májusban tett feljelentést egy belga-holland színésznő többszörös nemi erőszak miatt - közölték hétfőn igazságügyi illetékesek.



A párizsi ügyészség szerint az elmúlt kilenc hónapban nem hozott eredményt a nyomozás, nem tudták bizonyítani a vádakat.



Thierry Marembert, Besson ügyvédje közölte, hogy ügyfele "elégedetten fogadta az ügyészség döntését arról, hogy nem folytatják a Sand van Roy által felhozott vádakra alapuló vizsgálatot. A vádakat Luc Besson mindig is tagadta" - tette hozzá.



Decemberben Bessont eredménytelenül szembesítették a színésznővel.



A Médiapart internetes újság szerint kilenc másik nő is megvádolta Bessont szexuális visszaéléssel és helytelen magatartással. Legutóbb, február 13-án egy Egyesült Államokban élő színésznő a francia ügyészségnek írt levelében egy 2002-ben Besson által elkövetett szexuális támadásról írt.



A nagy kékség rendezőjét, a Taxi sorozat producerét az egyik legismertebb francia rendezőként és befolyásos üzletemberként tartják számon. Az EuropaCorp produkciós és forgalmazó cég vezetőjeként Luc Besson 2012-ben hozta létre Párizstól északra a Cité du Cinéma filmstúdiót, amelyben a forgatási helyszínek mellett filmművészeti iskola is működik.



Besson 17 filmet rendezett, mintegy 100 filmnek volt a producere és 12 alkalommal jelölték César-díjra, de csak 1998-ban kapta meg a legjobb rendezőnek járó díjat Az ötödik elem című akcióvígjátékért.