Megválasztották Ursula von der Leyent az EB új elnökének

Megválasztották Ursula von der Leyen német kereszténydemokrata politikust az Európai Bizottság következő elnökének az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden.



A képviselők 383 szavazattal, 327 ellenében, 22 tartózkodás és egy érvénytelen szavazat mellett támogatták a titkos szavazáson a jelölt bizottsági elnöki kinevezését.



Az Európai Bizottság elnökségére jelölt Ursula von der Leyennek a szavazáskor hivatalban lévő képviselők abszolút többségének - 50 százalék plusz egy fő, azaz 374 képviselő - szavazatára volt szüksége a megválasztáshoz.



Az uniós tagállamok állam- és kormányfői július elején tartott, háromnapos csúcsértekezletükön döntöttek arról, hogy Ursula von der Leyent javasolják az Európai Bizottság elnöki posztjára.



A május 23. és 26. között tartott európai parlamenti választások eredményein alapulva és az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács javaslata alapján választotta meg az Európai Bizottság következő elnökét az Európai Parlament.



Ursula von der Leyen hétfőn bejelentette, hogy szerdán távozik a német védelmi miniszteri posztról. A tisztséget 2013 decembere óta ellátó konzervatív politikus hangsúlyozta, hogy a szavazás kimenetelétől függetlenül távozik.



Von der Leyen kedden, az uniós parlamentben elmondott programbeszédében a migrációval kapcsolatban egyebek mellett úgy vélekedett, hogy az Európai Uniónak többet kell tenni az illegális bevándorlás csökkentése érdekében. Küzdeni kell a szervezett bűnözői csoportok által működtetett embercsempészet ellen. Aláhúzta: az Európai Uniónak stabil külső határokra van szüksége, de ehhez a migráció szempontjából frontországnak számító, legnagyobb nyomás alatt álló tagállamoknak megfelelő segítséget kell kapniuk.

Ursula von Der Leyen: megkezdődik a munka egy erős és egységes Európai Unióért

Hidvéghi Balázs: a jobboldal támogatta von der Leyen megválasztását



Könnyű nyilatkozatokat, hangzatos deklarációkat tenni, de Ursula von der Leyen kilenc szavazatos többséggel európai bizottsági elnökké történt megválasztása azt mutatja: az Európai Parlamentben (EP) a jobboldal megszavazta, a baloldal pedig többségében az új bizottsági elnök megválasztása ellen szavazott - közölte Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő Strasbourgban.



A képviselő, miután az EP strasbourgi plenáris ülésén megválasztotta Von der Leyent az Európai Bizottság következő elnökévé, magyar újságíróknak nyilatkozva aláhúzta: a Fidesz-KDNP tizenhárom képviselőjének szavazatával támogatta a jelölt megválasztását, ami azt mutatja, hogy ezen szavazatok nélkül nem lenne elnök Ursula von der Leyen.



Hozzátette, az Európai Néppárt (EPP) magyar nemzeti delegációja megelőlegezett bizalom mellett támogatta szavazataival, de határozott elvárásokkal van az Európai Bizottság új elnöke iránt.



Elmondta, az új vezetővel esély nyílik egy kiegyensúlyozottabb és józanabb európai uniós politikára. A magyar delegáció azt reméli, hogy az uniós bevándorlás kérdésében is új korszakot jelent az új bizottsági elnök megválasztása.



Aláhúzta ugyanakkor, számon fogják kérni a magyar emberek akaratát. A magyar emberek ugyanis egyértelművé tették, hogy olyan új uniós vezetőket szeretnének, akik megállítják a bevándorlást, tisztelik a közép-európai országokat, a nemzeteket és nem sértik azok szuverenitását - emelte ki.



Szavai szerint Európának "szüksége van a védelemre". A bizottsági elnöknek fő szerepet kell játszania abban, hogy Európa szavatolni tudja saját biztonságát, meg tudja védeni az embereket és nemet mondjon a bevándorlásra.



"Azok az országok pedig, amelyek védik és a jövőben is védeni fogják Európa külső határait, támogatást és nem támadást érdemelnek" - fogalmazott.



A képviselő fontosnak nevezte, hogy a regionális fejlesztési, valamint az agrártámogatások kérdésében meg tudjon maradni az a politika, amely forrásokat biztosít ezekre a célokra.



"Nem könyöradományról van szó és nincs helye a kettős mércének sem. Ezek a támogatások járnak és szükségesek ahhoz, hogy az Európai Unió sikeres tudjon lenni" - jelentette ki.



Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnésére (Brexit) vonatkozóan az elnökjelölt aláhúzta, hogy rendezett kilépésre kell törekedni a bizonytalanság, a béke, és a stabilitás megőrzése érdekében.Leszögezte, egyik fő prioritásává teszi, mandátuma első száz napjának kiemelt programja lesz, hogy az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé váljon, valamint azt is el kívánja érni, hogy az EU vezető szerepet töltsön be olyan területeken, mint a zöld gazdaság finanszírozása és a kutatás.Az Európai Tanács a megválasztott bizottsági elnökkel egyeztetve fogja elfogadni azon további jelölteket tartalmazó listát, akiket Ursula von der Leyen az Európai Bizottság tagjaivá kíván kinevezni. A szerződés szerint az uniós tagállamok a választás alkalmával egy-egy jelöltet javasolhatnak uniós biztosi pozícióra.A biztosi posztra jelöltek először a portfóliójuknak megfelelő parlamenti bizottság előtt mutatkoznak be, várhatóan szeptember elején. A bizottságok ezt követően zárt ajtók mögött értékelik az egyes jelöltek szakértelmét és teljesítményét, majd értékelésüket elküldik az uniós parlament elnökének. A parlament plenáris ülésének ezután - várhatóan október végén - szavaznia kell a bizottság teljes összetételének, többek között elnökének, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének jóváhagyásáról.Az új összetételű Európai Bizottságot - amely testületileg az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel - novemberben iktathatják be hivatalába.Megkezdődik a munka egy erős és egységes Európai Unió megteremtése érdekében, a belső harcok helyett a közös kihívások leküzdésére kell összepontosítani - jelentette ki Ursula von Der Leyen, miután megválasztották az Európai Bizottság következő elnökének kedd este Strasbourgban.Rövid köszönőbeszédében hangsúlyozta: a belé vetett bizalommal az Európai Parlament (EP) képviselői hitet tettek egy "egységes, kelettől-nyugatig, déltől-északig terjedő Európa" mellett."Nagy a felelősség, most megkezdődik a munka" - szögezte le von Der Leyen, azon véleményének adva hangot, hogy sikerülni fog legyőzni a kontinens előtt álló nagy kihívásokat.Végezetül pedig közös, konstruktív alapokon álló munkára szólította fel az uniós képviselő-testület tagjait.A tagállamok vezetői által Jean-Claude Juncker utódjául jelölt politikust meglehetősen szűk többséggel hagyta jóvá az EP. Mandátuma november 1-jén kezdődik és öt évig tart.A szavazást követően David Sassoli, az EP új elnöke gratulált az eredményhez, és kiemelte, rendkívül fontos időszak következik most, ugyanis elő kell készíteni a biztosjelöltek meghallgatását."A következő néhány év nagyon fontos az Európai Unió jövője szempontjából, s a feladatot csak akkor oldhatjuk meg sikeresen, ha szoros és teljes együttműködésben dolgoznak együtt az intézményeink" - fogalmazott.Az Európai Bizottság megválasztott elnöke most hivatalos levélben kéri majd fel a tagországok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a brüsszeli testület tagjaira. A biztosjelöltek meghallgatására szeptember 30. és október 8. között kerül sor az EP illetékes bizottságaiban. Ezután a parlamentnek a teljes biztosi testületet meg kell választania, ami várhatóan az október 21-24-i plenáris ülésen lesz.