Merényletek Srí Lankán: További merényletek lehetségesek

Újabb merényletek lehetségesek, miután több szélsőséges továbbra is szökésben van - figyelmeztetett a Srí Lanka-i kormányfő.Ranil Vikremeszinghe kedden közölte: a húsvéti pokolgépes merényletsorozat elkövetőinek azonosításában a hatóságok haladást értek el, és bizonyítékot találtak arra, hogy a merényleteknek külföldi szálaik is vannak.Colombói hivatalos rezidenciáján tartott sajtóértekezletén Vikremeszinghe beismerte, hogy a merényletek előtt figyelmeztetést kaptak, és az indiai nagykövetséget tekintették lehetséges célpontnak. Hozzátette, hogy vizsgálják az Iszlám Állam (IÁ) által tett bejelentést, amely szerint terrorszervezet követte volna el a merényletsorozatot. A korábbi bejelentést, amely szerint a támadássorozatot az új-zélandi Christchurchben moszlimok elleni mészárlás megtorlása lenne, a kormányfő szerint szintén ellenőrzik.Előzőleg Ruvan Vidzsevardene védelmi miniszter-helyettes közölte a parlamentben, hogy iszlamisták követték el a merényleteket a christchurchi támadásokra megtorlásul. A miniszterhelyettes szerint a támadásokat egy szélsőséges iszlamista csoport követte el, amely kapcsolatban állt a Nemzeti Tauhíd Dzsamaat nevű helyi iszlamista szervezettel. Hozzátette, az elkövetőket bosszúvágy és gyűlölet vezérelte, nem pedig a vallás.A vasárnap Srí Lankán három templomban és négy szállodában elkövetett közel egyidejű robbantásos merényleteknek legalább 321 halottja és mintegy 500 sebesültje van - közölték srí lankai kormánytagok.Indiai hírszerző vezetők két órával az első merénylet előtt kapcsolatba léptek Srí Lanka-i kollégáikkal, hogy figyelmeztessék őket a templomokat érintő fenyegetésre - közölte nevének elhallgatását kérve egy Srí Lanka-i védelmi vezető és egy indiai kormányilletékes.Egy másik Srí Lanka-i védelmi illetékes azt mondta, hogy a figyelmeztetés "órákkal" az első merénylet előtt érkezett.Az egyik Srí Lanka-i forrás szerint indiaiak szombat éjjel is küldtek figyelmeztetést. Az indiai kormányilletékes szerint hasonló üzeneteket küldtek a Srí Lanka-i hírszerzésnek április 4-én és 20-án is.Közben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bejelentette, hogy segít a Srí Lanka-i hatóságoknak a pokolgépes merényletek kivizsgálásában. A The Washington Post című amerikai lap korábban jelentette, hogy az FBI felajánlotta a szakértői közreműködését a bizonyítékok elemzéséhez, és átkutatja az adatbázisát a merényletekkel kapcsolatos információk után kutatva.A 21 millió lakosú szigetországban kedden háromperces néma csenddel tisztelegtek az áldozatok előtt a vasárnapi első robbantás időpontjában - helyi idő szerint fél kilenckor -, a colombói Szent Antal katolikus templomban.Kedd délben 22 áldozatot temettek el St. Sebastianban, ahol feltehetően a legtöbb áldozata volt a merényletnek. A Colombótól mintegy 30 kilométerre északra fekvő város kórházába több mint száz holttestet szállítottak.Gyászszertartásokat tartottak a colombói Szent Antal templomban is, ahol szintén pokolgép robbant vasárnap.A húsvétvasárnapi Srí Lanka-i összehangolt merényleteket bosszúból követték el a christchurchi mecsetekben elkövetett március 15-i tömegmészárlásért - jelentette ki a Srí Lanka-i védelmi miniszter helyettese a nyomozás eddigi eredményei alapján.A nyolc robbantásban a legfrissebb összesítések szerint 321-en haltak már meg, 521-en megsebesültek, és közülük 375-en vannak kórházban. Eddig mintegy 40 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az ország kormánya és hatóságai a korábbi figyelmeztetések alapján azt gyanítják, hogy a terrortámadásokhoz köze lehetett a Nemzeti Tauhít Dzsamaatnak, és egyelőre nem zárják ki, hogy a terroristák kapcsolatban álltak más, külföldi csoportokkal.A Srí Lanka-i rendőrfőkapitány-helyettes április 11-i tájékoztatójában azt írta: egy helyi iszlamista csoport katolikus templomok és India Srí Lanka-i nagykövetségének megtámadására készül. A jelentésben több olyan gyanúsított neve szerepelt, aki az új-zélandi Christchurch mecsetjei elleni támadást követően más vallások ellen uszított. A két mecsetben összesen 50 muzulmánt ölt meg egy szélsőséges ausztrál férfi.Eltemetik a Sri Lanka-i merényletek áldozatait hozzátartozóik Colombóban.Már negyven gyanúsítottat vettek őrizetbe a Srí Lanka-i hatóságok a vasárnapi robbantássorozattal összefüggésben - közölték hivatalos források kedden.A letartóztatottak között van az öngyilkos merénylőket szállító teherautó sofőrje és annak a háznak a tulajdonosa, amelyben néhány terrorista lakott.A húsvétvasárnap elkövetett nyolc robbantásos merényletben mintegy 310-en haltak már meg, és 500-an megsebesültek. A terrortámadásokat a Nemzeti Tauhít Dzsamaat nevű iszlamista szélsőséges csoport követte el.

Miniszter: helyi iszlamisták követték el a húsvétvasárnapi támadásokat

Egy Srí Lanka-i szélsőséges csoport, a Nemzeti Tauhít Dzsamaat követte el a több mint 290 halálos áldozatot követelő húsvétvasárnapi támadásokat - számolt be Radzsita Szenaratne kormányszóvivő és egészségügyi miniszter hétfőn. A rendőrség detonátorokra és robbanószerkezetekre bukkant a robbantások helyszínének közelében.A három templom és három luxusszálló ellen egy időben elkövetett támadásokban részt vevő hét öngyilkos merénylő mindegyike Srí Lanka-i állampolgár volt. A hatóságok azt gyanítják, hogy a szélsőségesek külföldi kapcsolatokkal rendelkeztek, nemzetközi terrorszervezet állhatott mögöttük. Maitripala Sziriszena Srí Lanka-i elnök jelezte: külföldi segítséget kér a szálak felgöngyölítéséhez. Eddig 24 embert vettek őrizetbe a támadásokkal kapcsolatban.Húsvét vasárnapjánaz ázsiai szigetországban, amelyben 290-en életüket vesztették és 500-an megsebesültek. Az áldozatok között legalább 27 külföldi van.Sziriszena hétfőn este szükségállapotot rendelt el "a közbiztonság, a közrend fenntartása, valamint a társadalmi élethez nélkülözhetetlen szolgáltatások és termékek biztosítására". Az ország hivatalos lapjában megjelent rendelet értelmében különleges felhatalmazást kapnak a biztonsági erők a többi között gyanúsítottak őrizetbe vételére, illetve a vizsgálatok lefolytatásához szükséges házkutatások végrehajtásához.A nemzetközi rendőri együttműködési szervezet, az Interpol szakértői csoportot küldött a helyi hatóságok megsegítésére Srí Lankára. Közöttük vannak bűnügyi helyszínelők, tűzszerészek, terrorelhárítók és az áldozatok azonosításával foglalkozó szakemberek is.Anders Holch Povlsen,a merényletekben - közölte a férfi divatcégének szóvivője hétfőn. A család éppen Srí Lankán nyaralt.A helyi hatóságok keddre nemzeti gyásznapot rendeltek el.A Srí Lanka-i rendőrség detonátorokra bukkant egy colombói buszpályaudvaron hétfőn. A pályaudvar egy magán buszvállalathoz tartozik, és a megtámadott hotelek és a Szent Antal katolikus templom között félúton fekszik - közölték a hatóságok. A pályaudvaron tizenkét gyújtószerkezet hevert a földön elszórva, míg további 75 detonátorra egy szomszédos hulladéklerakóban elásva bukkantak rá órákkal később.Eközben járókelők riasztották a rendőrséget, mert feltűnt nekik furgon, amely vasárnap óta parkolt a Szent Antal-templom közelében. Bombaszakértők három robbanószerkezetet találtak a járműben, amelyek hatástalanítás közben felrobbantak, pánikot keltve az arra járók körében.Hivatalos értesülések szerint a rendőrség a támadások előtt több mint egy héttel figyelmeztetett arra, hogy templomok válhatnak merényletek célpontjaivá.Prijalal Disszanajake rendőrfőkapitány-helyettes április 11-i tájékoztatójában azt írta: egy helyi iszlamista csoport katolikus templomok és India Srí Lanka-i nagykövetségének megtámadására készül. A jelentésben több gyanúsított neve szerepelt, akik a christchurch-i mecsetek elleni támadást követően más vallások ellen uszítottak.A tájékoztatót több rendőri egység megkapta, de az információ nem jutott el Ranil Vikremeszinghe kormányfőhöz és minisztereihez, így semmilyen óvintézkedésre nem került sor. A kormányfő viszonya feszült a biztonsági erőkkel, amelyek Maitripala Sziriszena elnök és védelmi miniszter irányítása alatt állnak. Sziriszena tavaly októberben eltávolította Vikremeszinghét tisztségéből, de döntését a legfelsőbb bíróság alkotmányba ütközőnek minősítette, és érvénytelenítette.A 21 millió lakosú Srí Lanka 70 százaléka buddhista vallású, 12 százalék hindu, 10 százalék muszlim, és 7 százalék, vagyis mintegy 1,2 millió lakos katolikus. A polgárháború vége - 2009 - óta eddig nem volt jelentősebb támadás vagy terrorcselekmény az országban, de a különböző vallások hívei között rendszeresen vannak súrlódások és kisebb atrocitások.Kapcsolódó cikkeink: