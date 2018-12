Merkel: Németországnak nagyobb szerepet kell vállalnia a gondok megoldásában

Angela Merkel a kancellári hivatal által előzetesen ismertetett beszédben kiemelte: az a meggyőződés vezeti munkájában, hogy "korunk kihívásaival csak az összetartás és a határokat átívelő együttműködés révén lehet megbirkózni". Mint mondta, az éghajlatváltozás, a migráció "irányítása és rendezése", a harc a nemzetközi terrorizmus ellen mind-mind "sorskérdés", amelyeket Németország a saját érdekében meg akar oldani, és ez akkor sikerülhet leginkább, ha mások érdekeit is figyelembe veszi. Az előző évszázad két világháborújából éppen az önérdek és a mások érdekeinek egyeztetése a tanulság, "de ezt a meggyőződést ma már nem mindenki osztja", ezért "nyomás alá kerülnek" a nemzetközi együttműködés alapelvei. Ebben a helyzetben "erőteljesebben ki kell állnunk meggyőződéseinkért, érvelnünk és küzdenünk kell, és a saját érdekünkben több felelősséget kell vállalnunk" - mondta Angela Merkel.



Rámutatott, hogy Németország január 1-jétől két évre bekerül az ENSZ Biztonsági Tanácsába. Mint mondta, a testület tagjaként a "globális megoldásokért" harcol majd. Ezt a hozzáállást jelzi az is, hogy a szövetségi költségvetésben növeli a humanitárius segítségnyújtást és a nemzetközi fejlesztési együttműködést szolgáló forrásokat, de tovább emeli a védelmi kiadásokat is. Németország azért is küzd, hogy az Európai Unió "robusztusabb" - erősebb - legyen, és javuljon döntéshozatali képessége. Arra is törekszik, hogy megmaradjon a szoros partneri kapcsolat Nagy-Britanniával az uniós tagság megszüntetése után - mondta a kancellár. Hozzátette: májusban az európai parlamenti választáson mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU "a jövőben is a béke, a jólét és a biztonság projektje" legyen.



Angela Merkel az óév belpolitikai fejleményeivel kapcsolatban megjegyezte: tudja, hogy sokan elégedetlenek a kormánnyal, hiszen már a megalakítása is hosszú ideig tartott, működését viták jellemezték és sokat foglalkozott saját magával. Kiemelte: a demokráciához elengedhetetlen, hogy az állami alkalmazottak mindent megtegyenek az ország békéjéért és a társadalom összetartásáért, és mindig vizsgálják, hogy miként járulhatnak hozzá ehhez személyesen. "Én ezt megtettem, méghozzá függetlenül attól, hogy mennyire nem volt kielégítő az elmúlt év", hiszen 13 év a kancellári tisztségben önmagában is elég ok erre az önvizsgálatra. Hozzátette, hogy a folyamat eredményeképpen októberben megnyitotta az utat egy "új kezdet" felé azzal, hogy bejelentette, a mostani törvényhozási ciklus után nem vállal többé politikai tisztséget. Jelezte, hogy szerinte ez a dolgok rendje. Mint mondta, "a demokráciát a változás élteti", így "azt építjük tovább, amit elődeink ránk hagytak, és az utánunk jövőknek formáljuk a jelenben".