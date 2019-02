Migrációkutató Intézet: ismét van bosnyák helyzet

A Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese szerint ismét lehet bosnyák helyzetről beszélni az illegális bevándorlás kapcsán. Janik Szabolcs az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában elmondta, legutóbb novemberben, decemberben érkeztek hírek Boszniából az illegális migrációról, s most visszatértek ezek a hírek.



A szakember kiemelte: ahogy javul az időjárás, a Földközi-tengeren is meg szokott nőni az érkező illegális migránsok száma. Emellett a következő hetekben, hónapokban a Balkán-félszigeten is a migráció erősödését várják a szakemberek - tette hozzá.



Kitért arra: a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet kiszorult ugyan Szíriából, de ez nem jelenti azt, hogy hálózatuk nem aktív, Nigéria egyes részei pedig a Boko Haram uralma alatt állnak; Ennek a migrációra is hatása lehet, ha az emberek megindulnak Észak-Afrika felé.