Mosdatás közben végzett gazdájával a nem mindennapi házi kedvenc

Saját, kedvtelésből tartott óriáskígyója ölt meg egy férfit Nyugat-Jáva indonéziai tartományban.



A Jana nevű 42 éves férfit akkor fojtotta meg a háromméteres piton, amikor azt mosdatni vitte. A feleség szerint az óriáskígyó szó szerint megfojtotta gazdáját.



A Bandung körzetében élő Janát úgy ismerték, mint a kígyók rajongóját, szívesen fotóztatta magát pitonokkal a vállán. Egy ideje házi kedvencként tartotta az óriáskígyót, amely pénteken megölte.



Helyi hírek szerint a férfit már el is temették, és mellette földelték el a pitont is, amelyet a feldühödött falusiak a tragédia után agyonvertek.



Indonéziában nem ritkaság a kedvtelésből tartott kígyó és az elmúlt években már több embert is megöltek az ilyen házi kedvencek.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)