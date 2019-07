Nagy erejű robbanás történt egy gázüzemben Közép-Kínában

Nagy erejű robbanás történt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány egyik gázüzemében pénteken, többen megsérültek - jelentette a Beijing News hírportál a helyi kormányzat tájékoztatására hivatkozva.



A Honan tartományban található Jima város gázüzemének a kazánja robbant fel pénteken késő délután, és a robbanás következtében az üzem más részei is lángra lobbantak - írta a Beijing News a helyi tűzoltóság közléseit idézve.



A helyszínen készült amatőr videofelvételeken látható, hogy a robbanást követően az üzemből sűrű füstfelhő száll fel.



A gyár három kilométeres körzetében sok épület ablaka betört, és autók rongálódtak meg. Szemtanúk beszámolója szerint a robbanás hangját kilométerekkel távolabb is hallani lehetett.



A közeli kórházba több ember szállítottak külső sérülésekkel, a sérültek pontos száma azonban egyelőre ismeretlen. A hatóságok két eltűntet keresnek.



A katasztrófaelhárítási és mentési munkálatok jelenleg is folynak, a gyár környékét lezárták, az ott élőket pedig felszólították, hogy hagyják el lakhelyüket.



Márciusban egy vegyi üzem robbant fel a kelet-kínai Csiangszu tartományban, aminek következtében több mint hatvan ember életét veszítette. A kínai kormányzat ezek után az üzemek biztonságának szigorított ellenőrzését rendelte el.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)