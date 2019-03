Néhány napon belül sokadszor tesz megjegyzéseket az elhunyt John McCainre Donald Trump

Az ohiói Lima városában tartott nagygyűlésen Donald Trump azt fejtegette: "soha nem szerette" a tavaly nyáron elhunyt John McCain szenátort, majd azért ostorozta a néhai politikust, mert szerinte ő juttatta el a sajtóhoz azt a Christopher Steele volt brit hírszerző által összeállított, és többségében ellenőrizetlen információkon alapuló "hamis dossziét", amely összejátszást sejtetett a Trump-kampány munkatársai és oroszok között.



Az amerikai elnök felemlegette azt is, hogy az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvényről szóló sorsdöntő szavazáson, 2017 végén McCain nemleges voksa akadályozta meg a törvény visszavonását. "McCain szenátor éveken keresztül az Obamacare visszavonását követelte, aztán amikor szavazni kellett róla, nemet mondott" - fogalmazott beszédében.



Az elnök elítélően szólt McCain családjáról is. Mint fogalmazott: "Megadtam neki (McCainnek) azt a temetést, amit kért, és amelyet nekem elnökként jóvá kellett hagynom. Még csak köszönetet sem kaptam érte. Rendben van, nem voltam John McCain nagy híve." Trump felrótta azt is, hogy McCain egyike volt azoknak, akik erőltették az iraki háborút.



Trump napok óta támadásokat intéz a néhai republikánus szenátor ellen. Többnyire az úgynevezett Steele-dosszié okán, de szerdán Ohióban azzal magyarázta szóáradatát, hogy "a pasas nem az én típusom, igaz vannak, akik kedvelik, és nekem ez is rendben van".



Republikánus politikusok egész sora ítélte el Trump McCain-ellenes kirohanásait.



Johnny Isakson georgiai szenátor szerdán "szánalmasnak" és "tiszteletlenségnek" nevezte Trump szavait. Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője védelmébe vette az elhunyt politikust. "Áldás volt ilyen hazafival és ritka hőssel együtt dolgozni a szenátusban" - írta a Twitteren McConnell. Lindsey Graham dél-karolinai szenátor pedig azt mondta: megjegyzéseivel Donald Trump sokkal többet árt saját magának, mint McCain szenátor emlékének. "Megismertem az elnököt, jó a munkakapcsolatunk, kedvelem őt, de nem szeretem, amikor ilyeneket mond a barátomról, John McCainről" - mondta Graham szerdán újságíróknak.



A néhai szenátor családtagjai sem hagyták szó nélkül a támadásokat. Lánya, Meghan McCain - aki az ABC televízió egyik déli showműsorának állandó szereplője - szerdán így fogalmazott: "Apám rendkívül viccesnek tartaná, hogy még halálában is ő uralja a híreket, mert az elnökünk annyira féltékeny rá."



A The Wall Street Journal című tekintélyes amerikai napilap egyik szerzője ezzel szemben még hétfőn, a két politikus egykori viszonyáról szóló cikkében úgy vélekedett, hogy "a néhai vietnami hős rendkívüli áldozatokat hozott a hazájáért, de az elnökről szóló híresztelések kezelése nem tartozott ezek közé". A lap szerint "az elnöknek és sok amerikainak minden oka megvan a haragvásra".



Az újság - a The Washington Times egyik korábbi interjújára hivatkozva - arról számolt be, hogy McCain egyik közeli munkatársa, David Kramer egy rágalmazási per tanújaként elismerte: 2017 elején ő juttatta el a demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton kampánystábja által megvett Trump-ellenes Steele-dossziét az amerikai sajtónak és másoknak is Washingtonban az elnöki beiktatása előtti átmeneti időszakban. Tanúvallomásában Kramer elmondta: Steele, akinek a feladata az volt, hogy megfúrja Trump kampányát, majd ezt követően az elnökségét, úgy gondolta, hogy McCain részvétele a dolgokban "hihetőbbé tenné az FBI számára a dossziéban foglaltakat". Kramer állítása szerint McCain "átnézte a dossziét, majd arra kért, hogy küldjek el belőle egy példányt az FBI igazgatójának, egyet pedig a CIA igazgatójának".