Nem csak angolórákat tartott tinédzser diákjának 35 éves tanárnő

Három alkalommal is nemi kapcsolatot létesített 2018 októbere és 2019 januárja között 8. osztályos tanítványával a romániai Alsócsórán egy 35 esztendős angoltanárnő. Az eset úgy derült ki, hogy a 14 éves fiú eldicsekedett osztálytársainak a telefonjában tárolt fényképekkel -A gyerekek tovább terjesztették a pedofil kapcsolat hírét, a faluban lassan már mindenki tudott róla, így aztán a rendőrség hivatalból indított eljárást az ügyben. A tanárnő ellen 60 napos bírósági felügyeletet rendeltek el, de szabadlábon védekezhet, azzal a megkötéssel, hogy nem léphet be az eljárás alatt az alsócsórai iskolába.Amennyiben bűnösnek találják, akár 10 éves börtönbüntetésre is ítélhetik a tanárnőt. Súlyosbító körülményként fog nyomni a latba az a tény, hogy pedagógusként a gondjára volt bízva a megrontott 14 éves fiú.