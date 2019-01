Nem csatolta be a biztonsági övét II. Erzsébet férje, intést kapott a rendőrségtől Fülöp herceg

Rendőrségi intésben részesült a brit uralkodó férje, aki alig két nappal meglehetősen súlyos autóbalesete után biztonsági övének becsatolása nélkül vezette új járművét.Az idén 98 esztendős Fülöp edinburghi herceget a királyi család kelet-angliai téli rezidenciája, Sandringham közelében érte amég csütörtök este, amikor Land Rover terepjárójával a helyi főútra próbált kihajtani, és eközben összeütközött egy Kia személyautóval.A herceg maga vezette a Land Rovert, amely felborult. II. Erzsébet királynő férjét a helyszínre érkező többi autós segítette ki az oldalára dőlt kocsiból.Fülöpnek nem esett baja, de a másik kocsi egyik utasának, egy 45 éves nőnek eltört a csuklója, a Kiát vezető 28 éves nő a térdén szenvedett vágásos sérüléseket.A Kia személyautóban utazott egy kilenchónapos kisfiú is, ő azonban nem sérült meg.Az agg herceg számára már másnap Sandringhambe szállítottak egy másik Land Rovert a királyi család garázsából, és Fülöp azonnal ismét a volán mögé ült.A két legnagyobb brit bulvárlap, a Daily Mail és a The Sun azonban olyan fotókat közölt, amelyen egyértelműen látszik, hogy az uralkodó férje elfeledkezett a biztonsági övről.A területileg illetékes Norfolk megyei rendőrség szóvivője szombat este - Fülöp nevének említése nélkül - közölte, hogy a rendőrök beszéltek "a gépjármű vezetőjével", akit "megfelelően megfogalmazott tanácsokkal" láttak el a biztonsági öv becsatolásának fontosságáról.Fülöp hercegre a baleset miatt - ha megállapítják felelősségét - további rendőrségi intézkedések is várhatnak. Az ütközés után kiadott rendőrségi közlemény szerint ugyanis a baleset körülményeit a személyi sérüléssel járó közúti balesetekre vonatkozó szabályok alapján vizsgálják, és a hatóság "meghozza a vizsgálati eredménynek megfelelő intézkedést".Fülöp szombaton kórházi kivizsgáláson esett át, és az orvosok megerősítették az előzetes szakvéleményt, amely szerint az edinburghi herceg nem sérült meg a balesetben.A baleset után mindkét autó vezetőjét, így Fülöp herceget is alkoholtesztnek vetették alá, de a szonda mindkét esetben negatív eredményt mutatott.A Buckingham-palota közleménye szerint Fülöp és a másik autó utasai kölcsönösen jókívánságaikat fejezték ki egymásnak.A Kia megsérült utasa, Emma Fairweather azonban a Sunday Mirror című vasárnapi tömeglapnak nyilatkozva azt mondta, hogy nem kapott bocsánatkérő tartalmú üzenetet a hercegtől, csak egy rendőr hívta fel, aki szó szerint beolvasta a telefonba az udvar üzenetét, ez azonban még nyelvtanilag is nehezen volt értelmezhető, és semmiképpen sem ért fel jókívánsággal, sem bocsánatkéréssel.Fülöp és felesége, az idén 93 esztendős II. Erzsébet királynő is rendszeresen maga vezeti autóját, ha vidéken tartózkodnak és nem hivatalos programra tartanak. Mindkettőjüket rendszeresen lehet látni járművezetés közben a Londonon kívüli királyi rezidenciák - Windsor, Sandringham, Balmoral - környékén.Amikor Barack Obama volt amerikai elnök és felesége 2016 áprilisában hivatalos londoni látogatása során felkereste a királynőt és férjét a windsori királyi rezidencián, a parkban leszálló helikoptertől a kastélyig vezető úton az akkor 95 esztendős Fülöp vezette az uralkodót és az elnöki házaspárt szállító autót.