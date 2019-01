Nem lesznek többé rendszeres sajtótájékoztatók a Fehér Házban - jelezte Twitter-fiókján Donald Trump amerikai elnök.



Trump a napi sajtótájékoztatók várható elmaradását azzal indokolta, hogy az újságírók szerinte méltatlanul és tisztességtelenül viselkednek Sarah Huckabee Sanders szóvivőnővel.



"Sarah Sanders azért ne lép többé az emelvényre, mert a sajtó durván bánik vele és pontatlanul tudósít, különösen a sajtó egyes képviselői. Mondtam is neki (Sarah Sandersnek), hogy ne izgassa magát, a mondanivaló e nélkül is nyilvánosságra kerül" - fogalmazott mikroblogjában az elnök. Hozzáfűzte még, hogy szerinte az újságírók többsége úgysem tudósít tisztességesen. A Fehér Ház-i tudósítók egyesülete (WHCA) élesen bírálta az elnök Twitter-bejelentését, és azt vetette a szemére, hogy kifogásolható precedenst teremt.



A Fehér Házban a szóvivő ha nem is minden nap, de rendszeresen szokott sajtótájékoztatót tartani. Ezek némelyike valóban indulatos volt, és Sarah Huckabee Sanderst a Fehér Házon kívül is került kellemetlen helyzetbe pusztán azért, mert a republikánus elnök szóvivője. Tavaly például egy virginiai étteremből tessékelték ki őt és a családját emiatt.