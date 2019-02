Német államfő: demokratikus patriotizmus kell a demokrácia védelméhez

Demokratikus patriotizmus szükséges a demokrácia megvédéséhez - hangsúlyozta Frank-Walter Steinmeier német államfő szerdán Weimarban az első demokratikus német alkotmány kidolgozásának századik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.



A weimari köztársaságként ismert állam alkotmányának kidolgozásának helyszínén, a Türingia tartománybeli városban működő Német Nemzeti Színházban tartott ünnepségen elmondott beszédében a szövetségi elnök emlékezetpolitikai fordulatot sürgetett, hangsúlyozta, hogy a weimari alkotmányra nem csak a rendszer bukásának és a náci rezsim kialakulásának szempontjából kellene visszatekinteni.



A weimari köztársaság "sokkal több, mint a nemzetiszocializmus előtörténete, és nem volt egyirányú utca a barbárság felé".



Amikor az alkotmányozó nemzetgyűlés 1919. február 6-án megkezdte munkáját, "a demokratikus kísérlet kimenetele nyitott volt, a weimari demokráciának volt esélye".



Ezt az esélyt éppen az alkotmány adta meg, amely köztársasággá tette a császárságot, és átadta a szuverenitást a népnek. Rögzítette az állampolgárok szabadságjogait és az első világháború utáni válság közepén "felvázolta egy jobb, egy igazságosabb társadalom vízióját".



Megdöbbentő, hogy menyire "haladó" célokat fogalmazott meg és "mennyire aktuálisan hangzik ma is" a weimari alkotmány, "valósággal forradalmi volt mindaz, amit beleírtak" - emelte ki Frank-Walter Steinmeier.



Példaként említette az alkotmány 119. cikkét, amely szerint a házasság nők és férfiak egyenjogúságán alapul. Példaként említette a 146. cikkelyt is, amely rögzíti, hogy az iskolába felvételnél mindig a gyermek alkalmasságát és hajlandóságát kell vizsgálni, és soha nem a szülők gazdasági és társadalmi helyzetét vagy vallási hovatartozását. Példaként említette a 151. cikket is, miszerint a gazdasági rendszer működésében az igazságosság elvét kell érvényre juttatni, és azt kell megcélozni, hogy mindenki emberhez méltó körülmények között élhessen.



A német államfő hangsúlyozta, hogy folytonosság mutatkozik a weimari alkotmány és hazájának jelenlegi alaptörvénye között. A szabadság, a demokrácia, a jogállam és a szociális állam "weimari ideáljai" tovább élnek, a mai Németország alapját alkotják.



A mostani, a weimari alaptörvényre támaszkodó alkotmány minden idők legjobb német alkotmánya, azonban a legjobb alaptörvény sem ad védelmet a demokrácia "önpusztítása" ellen - mondta Frank-Walter Steimeier, kiemelve: éppen úgy nincs garancia a demokrácia fennmaradására most, ahogyan nem volt biztos a bukása száz évvel ezelőtt. Védelméhez "demokratikus patriotizmusra" van szükség.



Ez a beállítottság nem "légüres térben" és nem csupán józan belátás révén alakul ki, hagyományok, példaképek és inspiráció is szükséges hozzá. Kellenek jelképek is, amelyek összekötik a demokrata patriótákat. Ilyen jelkép a nemzeti lobogó - fejtette ki Frank-Walter Steinmeier. Mint mondta, "történelmileg abszurd", hogy éppen azok "lobogtatják ma a leginkább feltűnően, akik egy új nacionalista gyűlöletet akarnak terjeszteni".



Ezt nem szabad megengedni, ezek az erők nem sajátíthatják ki a nemzeti lobogót. A fekete, a vörös és az arany "a mi színünk", a demokráciát, a jogot és a szabadságot jelzi, "soha ne engedjük át őket mindazoknak, akik megvetik a szabadságot" - mondta a német államfő ünnepi beszédében.



Az ökumenikus istentisztelettel kezdődött és szabadtéri fesztivállal végződött megemlékezésen több száz meghívott vendég volt jelen. Köztük Angela Merkel kancellár, aki egy pódiumbeszélgetésen is részt vett, fiatalokkal beszélgetett a demokrácia, Németország és Európa helyzetéről.



A rendezvény után tett nyilatkozatában kiemelte: a weimari alkotmány "nagyon fontos lépés volt a demokrácia felé", és "nagyon fontos új jogokat vezetett be, például a nők választójogát".



A második világháború utáni alaptörvény a weimari alkotmányra épül, és "a gyengeségeiből adódó tanulságokat levonva" 70 éve stabil köztársaságot biztosít Németországnak, az Európai Unió pedig a weimari köztársaság bukásából és a nemzetiszocializmusból levont tanulságokra is épül - tette hozzá Angela Merkel.