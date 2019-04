Notre-Dame - A felújításon dolgozó munkások dohányoztak, de a cég szerint biztosan nem ez okozta a tüzet

A párizsi Notre-Dame múlt heti tűzvészében leomlott huszártorony körüli állványzatért felelős vállalkozás szerdán elismerte és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a felújításon dolgozó munkások egy része megszegte a dohányzási tilalmat, de kizárta, hogy a helyszínen talált cigarettacsikkek okozhatták a tüzet.



"Igaz, hogy vannak munkatársak, akik időnként megszegik ezt a tilalmat, amit sajnálunk" - mondta a francia hírügynökségnek Marc Eskenazi, a Le Bras Freres nevű cég szóvivője, hozzátéve ugyanakkor, hogy "semmi esetre sem egy rosszul elnyomott csikk okozta a párizsi Notre-Dame tűzvészét".



"A munkatársak elismerték a rendőröknek, hogy tényleg előfordult, hogy dohányoztak" - hangsúlyozta a szóvivő azok után, hogy a Le Canard enchainé című szatirikus hetilap szerdán megjelent számában azt írta, hogy a nyomozók hét cigarettacsikket találtak a leomlott huszártorony körüli állványzat maradványain.



"Tényleg tilos volt az állványzaton dohányozni. De a tiltást többé-kevésbé betartották. Viszont egy kissé bonyolult volt mindig lemászni (dohányozni), mert az időbe telik" - fogalmazott Marc Eskenazi. Szerinte azonban kizárt, hogy ez a hanyagság okozta a tüzet. "Ha valaki próbált már tüzet gyújtani egy kandallóban, azt tudja, hogy egy fatörzsre dobott csikktől semmi nem történik" - mondta az illetékes.



A jól értesült hetilap megerősítette, hogy a katasztrófa okait vizsgáló szakértők úgy vélik, baleset történt, és azokat a tényezőket tanulmányozzák, amelyek együttesen hozzájárultak a tűzvészhez. Valószínűsítik, hogy a huszártorony állványzata liftjeinek elektromos szerkezetében keletkezett rövidzárlat állhat a pusztítás hátterében. Marc Eskenazi szerint viszont a szerkezetekkel "nem volt semmi gond".



"Egyébként is messze voltak a huszártoronytól, már pedig azt már megállapították, hogy a tűz az építmény belső részéből indult" - hangsúlyozta a szóvivő. "A liftek sem lehetnek a tűzvész okozói" - tette hozzá.



A székesegyház vezetői a Le Canard enchainének elismerték, hogy a templom padlásán - annak ellenére, hogy ezt tiltják a biztonsági előírások - voltak olyan elektromos kábelek, amelyekben keletkezhetett rövidzárlat.



A huszártoronyban három harang lakott, amelyekbe elektromos áramot vezettek a nagy harangok felújításának kezdetén 2012-ben. A tűzvész napján a harangok reggel 8, majd 9 órakor és a déli mise előtt megkondultak, majd délután 6 óra 4 perckor is, 12 perccel azelőtt, hogy a füstjelző először riasztott.



A több mint 850 éves gótikus székesegyházban, amelyet A párizsi Notre-Dame című regényében a híres XIX. századi regényíró, Victor Hugo is megörökített, április 15-én a kora esti órákban csaptak fel a lángok, leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony. A Párizs szívében, az Ile de la Citén található épület a legjelentősebb európai turistalátványosság, évente 13 millióan keresik fel.