Nyomtatott fegyverei is voltak a Vajdaságból elszármazott bérgyilkosnak, D. Csabának

A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba. A csantavéri halálosztó néven elhíresült férfihez az Espreso nevű szerb lap szerint két olyan pisztoly is köthető, ami csúcstechnológiával, úgynevezett háromdimenziós nyomtatással készült el – írja a Bors „A különleges nyomtatóval szó szerint bármit létre lehet hozni, így ezeket a fegyvereket is. Minden ilyen eszközzel előállított tárgy műanyag, így a D. Csabánál talált fegyverek is. Ezeket csupán egyszer lehet használni. A szerb és a magyar rendőrség sem találkozott még ilyen fegyverrel" – írta magyar rendőrségi forrásokra hivatkozva a szerb portál.A leírtakkal kapcsolatban a lap megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. Onnan azt a választ kapták, hogy az emberölés ügyében gyanúsítottat még nem hallgattak ki. Válaszukból az is kiderül, hogy a szerb lapban megjelent információk hivatalosan nem a BRFK-tól származnak.A mészárosért Szerbia, Hollandia, Magyarország és Spanyolország is bejelentkezett, de vélhetően nálunk felelhet a bűneiért először, mivel a szerbiai Vajdaságból elszármazott bérgyilkos – miután tizenhárom év leteltével kiengedték a börtönből, ahol ugyancsak emberölésért ült –, tavaly júniusban egy amszterdami vendéglőben lőtt agyon egy bűnözőt. Budapesten, Rákospalotán három hónappal később gyilkolt, Szerbiában pedig idén januárban egy babakocsis férfit lőtt agyon hidegvérrel.