˝Obama kinevezett szövetségi bírója˝ felfüggesztette Trump abortusszal kapcsolatos rendeletét

A bírói végzés érvényességét Stanley Bastian bíró - akiről az amerikai sajtóban megjegyzik, hogy az előző elnök, Barack Obama kinevezettje -, az egész országra kiterjesztette.



Donald Trump rendelete május 3-án lépett volna életbe és megvonta volna az állami támogatás lehetőségét mindazon egészségügyi klinikáktól és családtervezéssel foglalkozó intézményektől, amelyek - más egészségügyi szolgáltatásaik mellett - a családtervezés részeként abortuszt ajánlanak a nőknek. Az elnöki rendelet megkövetelné azt is, hogy az állami támogatásért folyamodók pénzügyileg és fizikailag is határolják el magukat az abortuszt végrehajtó intézményektől.



A rendelkezés országszerte megfosztotta volna az abortuszklinikákat is működtető Planned Parenthood (Tervezett Szülőség) nevű szervezetet attól, hogy jogosult legyen állami támogatásokra.



A Planned Parenthood elnöke, Leana Wen csütörtök este közleményben dicsérte a bíró döntését, amelyről megállapította: négymillió embernek teszi lehetővé, hogy továbbra is hozzájuthasson az életmentő mell- és méhrákszűrésekhez, az AIDS-tesztekhez és az anyagilag megfizethető születésszabályozáshoz. A közlemény kiemelte, hogy a politikusoknak "abba kell hagyniuk a nők egészségügyi ellátása elleni támadásokat és inkább az orvosokkal összefogva azon kellene munkálkodniuk, hogy még több embernek tegye lehetővé a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz".



A bírói végzés kiterjesztése azt jelenti, hogy a kormányzat mindaddig nem léptetheti életbe a rendeletet, amíg bármely bíróságon megtámadják azt. A rendeletet a washingtoni bíróságon megtámadó Országos Családtervezési és Női Egészségügyi Szövetség elnök-vezérigazgatója, Clare Coleman szintén közleményben üdvözölte a bírói döntést. Veszélyesnek nevezte az elnöki rendeletet, és - mint fogalmazott - a bíró a szegény és alacsony jövedelmű nők és férfiak helyzetét tekintette elsődlegesnek.



A hét elején Oregon államban egy bíró már bejelentette: amennyiben a hozzá tartozó bíróságon valaki megtámadja az elnöki rendeletet, tiltó határozatot hoz, azaz átmeneti időre felfüggeszti a rendelet végrehajtását.



A kormányzat várhatóan fellebbez az ügyben.