Óceánia után Ázsiába köszöntött be az új év - fotók a világ minden részéről

Óceánia után Ázsiában zárult le az idei esztendő és kezdődött meg az új év. Közép-európai idő szerint 17 órakor Kínában köszöntött be az új év. Hszi Csin-ping kínai elnök újévi üzenetében azt ígérte, hogy folytatják a reformokat és az ország megnyitását a világ előtt. Az összes fontos állami médium által közvetített beszédében Hszi közölte: Kína 2018-ban több mint 180 reformintézkedést hajtott végre. Hszi nem tért ki külön a Washingtonnal folytatott kereskedelmi háborúra, csak annyit jegyzett meg, hogy 2019 "új lehetőségeket és kihívásokat" hoz majd."Bárhogyan változik is a nemzetközi helyzet, Kína bizalma és eltökéltsége nemzeti szuverenitásának és biztonságának megvédése iránt változatlan marad. Kína őszintesége és jó szándéka a világbéke fenntartása és a közös fejlődés elősegítése iránt változatlan" - mondta a kínai államfő. Először a csendes-óceáni Kiribati szigetén - 14 órával a londoni éjfél előtt - köszöntötték az új évet.Ausztrália legnagyobb városának, Sydney kikötőjében becslések szerint egymillióan gyönyörködtek az idén augusztusban elhunyt Aretha Franklin, a "soul királynője" egyik dalára komponált, arany, bíbor és ezüst színű ünnepi tűzijátékban, amelyhez 8,5 tonna alapanyagot és több mint 100 ezer pirotechnikai effektust használtak fel. Az ENSZ 2019-et az őshonos nyelvek nemzetközi évének nyilvánította, ennek jegyében az őshonos kultúrákat is ünnepelték a sydney-i öbölben. Az új-zélandi Aucklandban tízezrek gyűltek össze a Sky Towernél, hogy megcsodálják a 328 méter magas tévétorony tetejéről indított tűzijátékot.A 2018-as év egyebek mellett - a populizmus térnyerésével, az éghajlatváltozással kapcsolatos növekvő aggodalmakkal, Nagy-Britanniának az Európai Unióból való kiválási folyamatával és a franciaországi sárgamellényesek tüntetésével - a válságok súlyosbodásának és újabb tűzfészkek megjelenésének az éve volt - a hírügynökségek értékelése szerint. António Guterres ENSZ-főtitkár New Yorkban kiadott újévi üzenetében létező fenyegetésnek nevezte az általános éghajlatváltozást. Utalt a növekvő intoleranciára, a geopolitikai megosztottságra és egyenlőtlenségekre, amelyek miatt az emberek megkérdőjeleznek egy olyan világot, amelyben maroknyi embernek ugyanannyi vagyona van, mint az emberiség felének. Ageopolitikai aggodalmak ellenére a Fidzsi-szigetektől Rio de Janeiróig tömegek ünneplik idén is az utcákon az új év beköszöntét. Az ünnepségekre a merényletek veszélye miatt több helyen erős rendőri jelenlét mellett kerül sor. Az optimisták az idei év jó hírei között említhetik a Kim Dzsong Un észak-koreai vezető tavalyi újévi beszéde óta tartó látványos koreai enyhülést. A három Korea-közi csúcstalálkozó és az észak-koreai atomprogrammal kapcsolatos feszültségek enyhülése után a dél-koreaiak 2019-ben abban bíznak, hogy a nehezen elért enyhülés tartós békébe torkollik. Szöulban ezreket vártak a városházánál tartandó hagyományos éjféli harangozásra. Észak-Koreában Kim Dzsong Un vezető várhatóan újévi beszédében ismerteti az ország prioritásait. Tavalyi beszédében a phenjani vezető bejelentette, hogy csökkenteni kívánják a feszültséget Dél-Koreával és Észak-Korea részt kíván venni a dél-koreai téli olimpián. Hongkongban 300 ezer embert vártak a Victoria Harbourba, ahol öt hajóról lövik ki a tízperces tűzijátékot.A Tokiótól északra fekvő Szaitamában az amerikai szupersztár Floyd Mayweather és egy fiatal japán kickbox bajnok, Naszukava Tensin párharca volt a szilveszteri fő attrakció. Jakartában több száz pár mondja ki a boldogító igent egy gigaesküvőn, míg a hatóságok felkérték a minapi szökőár sújtotta Banten tartomány lakóit, hogy az áldozatokra emlékezve mondják le az újévi ünnepségeket. Párizs szívében fokozott biztonsági intézkedések közepette tartják meg az ünnepségeket, az ellenőrzés egyaránt vonatkozik a bámészkodókra és a turistákra, de az üzemanyagadó emelése miatt tiltakozó sárgamellényesekre is, akik "ünnepi, erőszakmentes" megmozdulást ígértek.Nagy-Britanniában, ahol a 2018-as esztendő igencsak mozgalmasra sikerült a Brexit miatt, a London Eye óriáskerékről indított tűzijátékot európai művészek zeneszámai kísérik. A brit lakosságot mélyen megosztó uniós kiválás tervezett időpontja 2019. március 28. Jövőre az újságok címlapját várhatóan ismét Donald Trump amerikai elnök uralja majd, akinek idén sikerült alaposan kibillenteni az egyensúlyt fontos geopolitikai kérdésekben, így a Kínával folytatott kereskedelmi háborúval, az iráni atomalku felmondásával, az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe való helyezésével. A Fehér Ház főnöke volt egyben az év egyik legfontosabb diplomácia áttörésének főszereplője is, amennyiben júniusban Szingapúrban találkozott az észak-koreai vezetővel - írta az AFP francia hírügynökség.A koreai enyhülés egyelőre ingatag, sorsát 2019-ben is nagy figyelem övezi majd, akárcsak a 10 ezer halottat követelő jemeni háborúét, valamint az összetett szíriai konfliktusét, ahonnan Trump kivonja az amerikai csapatokat. Hatalomváltás várható idén több országban, ahol választásokat tartanak, így Ausztráliában, Indiában, Afganisztánban és a Dél-afrikai Köztársaságban, valamint Argentínában.Szamoa, a csendes-óceáni szigetország 2011-ben ugrott előre az időben, amikor kereskedelmi megfontolásokból időzónát váltott a nemzetközi dátumválasztótól nyugatra. Ezzel 24 órával előrébb került, és abban az évben kimaradt a naptárból a december 30-i nap. A Szamoán tartózkodó kalandvágyók két szilveszteri mulatságon is részt vehetnek: előbb koccinthatnak az újévre a fővárosban, Apiában, ahol tűzijátékkal várják az érdeklődőket, majd repülőre ülve 164 kilométerrel arrébb, Amerikai Szamoán ismét megünnepelhetik a 2019-es év beköszöntét.Szamoán és Kiribatin közép-európai idő szerint 11 órakor kezdődik az új év, egy órával később már Új-Zélandon is 2019-et írnak. Tizenhárom órakor Tuvalun, egy órával később Ausztrália nagy részén, így Sydneyben is átlépnek az új esztendőbe. Az ausztrál nagyvárosban másfél millió embert várnak a világhírű öbölbe a tűzijátékra, sokan már hosszú órákkal korábban odaérkeztek, hogy jó helyük legyen. Közép-európai idő szerint kedden délben üdvözlik 2019-et Amerikai Szamoán, egy órával rá pedig a Baker-szigeten és a Howland-szigeten is eljön az új év, bár köszönteni nem fogják, mert mindkét atoll lakatlan.