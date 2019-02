OMV: az év végére megindulhat a földgáz az Északi Áramlat 2 vezetéken

Az osztrák OMV olaj- és gázipari konszern az idén finanszírozni tervezi az Északi Áramlat 2 gázvezeték-projekt kivitelezési költségének teljes ráeső részét és az év végére már meg is indulhat a gázszállítás a vezetéken - jelentette be Manfred Leitner vezérigazgató a cég szerdai éves eredmény-beszámolóján.



A gázvezeték-projekt 9,5 milliárd eurós kivitelezési költségének egy tizede esik az OMV-re és ebből már 600 millió eurót ki is fizetett. "Abból indulok ki, hogy 2019-ben a fennmaradó összeget teljes egészében ki fogjuk fizetni" - közölte Manfred Leitner.



Véleménye szerint az év végére a terveknek megfelelően megindul az orosz gáz szállítása a vezetéken a németországi fogadóállomásra. "Ehhez már csak Dánia beleegyezése hiányzik" - mondta, megjegyezve, hogy az Északi Áramlat 2 vezeték egy alternatív nyomvonallal is rendelkezik, amelynek a környezeti hatástanulmányát már minden egyes, a projektben érintett ország elfogadta. A gázvezetékből már 600 kilométert, a teljes hossznak mintegy a felét már lefektették.



Az OMV vezére szerint Európa gázimport igénye a 2030-as évekre több mint 400 milliárd köbméterre emelkedik a jelenlegi mintegy 300 milliárd köbméterről. Kifejezte határozott meggyőződését, hogy ekkora felhasználási igényt lehetetlen lenne pusztán cseppfolyósított földgáz (LNG) importjával fedezni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mint fosszilis energiahordozót hiba lenne a földgázt a szénnel klímapolitikai szempontból egy kalap alá venni. "A földgáz nem a probléma, hanem a megoldás része" - szögezte le.