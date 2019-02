Öngyilkos merénylők robbantottak egy északkelet-nigériai mecsetben

Legalább tizenegy ember életét vesztette feltételezett iszlamisták öngyilkos merényletében, amelyet az északkelet-nigériai Kushari település egyik mecsetjében követtek el szombaton - közölte Borno állam rendőrfőnöke.



A Maiduguri városa közelében fekvő településen végrehajtott terrortámadásban a halottak mellett legalább tizenöten megsebesültek, néhányan közülük súlyosan.



A rendőrfőnök tájékoztatása szerint három fegyveres hatolt be az imaházba szombat reggel és kezdett el lövöldözni a hívekre, majd működésbe hozták a testükre erősített robbanószert. A tizenegy halott között van a három elkövető is.



A rendvédelmi hatóságok szerint a merényletet az Iszlám Állam dzsihadista szervezetnek hűséget fogadott Boko Haram terrorszervezet harcosai követték el. A fegyveres csoport 2009 óta küzd egy iszlám alapokon nyugvó állam megteremtéséért.



A merényletet egyébként ugyanazon a napon követték el, amelyen az elnökválasztást is tartották volna. Azonban órákkal a szombati kezdés előtt a nigériai központi választási bizottság váratlanul a jövő hétre, február 23-ra halasztotta a voksolást.



Egyelőre nem világos, hogy a terrortámadás kapcsolatban áll-e az elnökválasztással.



A mostani elnökválasztáson Muhammadu Buhari a második államfői ciklusért indul, fő vetélytársa Atiku Abubakar korábbi alelnök.



Buhari nigériai elnök kormányzata korábban többször is azt állította, hogy országa megnyerte a terroristák ellen vívott háborút. Az államfő tavaly júniusban kijelentette: az ország észak-keleti térsége már "konfliktus utáni stabilizációs szakaszon" megy át. Ezzel szemben a Boko Haram a nyár vége óta fokozta a támadásait, az utóbbi hónapokban katonák és civilek százait ölve meg.