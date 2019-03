Orángután kölyköt akart kicsempészni Baliról egy orosz férfi

Az elkábított, kétéves hím orangutánt a hatóságok egy rattan kosárban találták meg. A 27 éves Andrej Zsesztkov a csomagjában rejtette el kosarat. A denpasari repülőtéri hatóságok allergia elleni tablettákat, két gekkót és öt gyíkot is találtak a férfi poggyászában. Az összes állat életben volt.



Az orosz férfi azt állította a vámosoknak, hogy tejben oldotta fel az allergia elleni gyógyszert, ami három órára elkábította az orángutánt. Zsesztkov azt is mondta, hogy az orangután 3000 dollárért (840 ezer forintért) vásárolta Jáván egy piacon, és egy orosz barátjától úgy értesült, hogy háziállatként hazaviheti.



Az orangután védett faj, ezért a férfi akár ötévi börtönbüntetést is kaphat, ha elítélik.



Az orangutánok a különösen veszélyeztetett fajok csoportjába tartoznak. A természetben mindössze 13 ezer 400 szumátrai orangután él még.



Egy 2018-ban végzett kutatás szerint a borneói orangutánok száma 1999 óta több mint 100 ezerrel csökkent, mivel a pálmaolaj-kitermelés és a papíripar miatt élőhelyük leszűkült.