Őrizetbe vették Moszkvában az eszkortnőt, aki bizonyítékokat ígért az amerikai elnökválasztásba való beavatkozásról

Őrizetbe vették Moszkvában azt a Násztya Ribka "művésznevű" fehérorosz eszkortnőt, aki tavaly azt állította, bizonyítékai vannak arra, hogy Moszkva igyekezett elősegíteni Donald Trump győzelmét a 2016-os amerikai elnökválasztáson.



A 27 éves Ribkát (valódi nevén Anasztaszija Vasukevics) csütörtökön a seremetyjevói repülőtéren fogták el, ahová Thaiföldről történt kitoloncolása után érkezett. A nőt egy másik fehérorosz és öt orosz állampolgárral együtt azért tartóztatták le a délkelet-ázsiai országban, mert a csoport az egyik népszerű tengerparti üdülőhelyen "szexszemináriumokat" tartott.



Ribka, amikor tavaly februárban Pattayán őrizetbe vették, az Instagramon - feltehetően a börtön elkerülése érdekében - azt állította, hogy nála vannak "a kirakós játék hiányzó darabjai", vagyis hogy bizonyítéka van a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozásra. Azt terjesztette, hogy viszonyt folytatott a moszkvai felső vezetéssel kapcsolatokat ápoló Oleg Gyeripaszka orosz milliárdossal, aki kapcsolatban állt Trump egykori kampányigazgatójával, a hazájában tavaly adócsalás és más bűncselekmények miatt elítélt Paul Manaforttal.



Ribka közvetítőn keresztül kapcsolatba lépett a bangkoki amerikai követséggel, és megpróbált menedéket kérni az Egyesült Államokban. Az ígért bizonyítékokat azonban "modell" a jelek szerint végül senkinek sem szállította le, azt állítva, hogy egyezségre jutott Gyeripaszkával. Thaiföldről azt követően utasították ki, hogy a társaival együtt kedden bűnösnek vallotta magát, egyebek között tiltott kéregetésben, és hogy a bíró másfél évi felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rájuk.



A moszkvai rendőrség a reptéren Ribkával együtt négy személyt vett őrizetbe, kerítés címén. Magát az "eszkortnőt" a tranzitban fogták el, amikor a Minszkbe tartó járatra akart átszállni. Ügyvédje, Dmitrij Zacarinszkij pénteken újságíróknak azt állította, hogy ügyfele ártatlan, és közzétett egy videót is, amelyen a nőt valakik megpróbálják egy tolószékbe betuszkolni, majd elvonszolják egy lift irányába. Az Eho Moszkvi rádió szerint a hatóságok Ribka több társánál házkutatást tartottak és digitális adathordozó eszközöket foglaltak le.



A nő egyébként azt követően távozott Thaiföldre, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus tavaly novemberben egy milliós nézettségre szert tevő videóban azzal vádolta meg Gyeripaszkát, hogy 2016 augusztusában egy sikamlós norvégiai jachtkirándulással vesztegette meg Szergej Prihogyko miniszterelnök-helyettest. A hajón ott volt Ribka is, aki a világhálóra feltöltött felvételek szerint valóban intim közelségbe került a milliárdossal, sőt a kéjutazás részleteit a "memoárjaiban" is megemlítette.



Navalnij erre a könyvre és Ribkának az interneten megosztott felvételeire hivatkozva nem kevesebbet állított, mint hogy Gyeripaszka a hajóúton Manaforttól származó értesüléseket osztott meg Prihogykóval. Igaz, a nő a szereplőket álnéven emlegető visszaemlékezésében csak annyit állított, hogy az ellenzéki vlogger által Prihogykóként és Gyeripaszkaként azonosított karakterek között üzleti tárgyalás folyt a hajón, az amerikai elnökválasztásról származó információkról nem tett említést.



Navalnij feltárásának mindenesetre figyelmet érdemlő momentuma volt, hogy a modellnek az Instagramra feltöltött egyik videójában Gyeripaszka - állítólag a jachton - így szólt Ribkához: "Rosszak a kapcsolataink Amerikával. Hogy miért? Azért, mert Szergej Eduardovics (Prihogyko) barátja felelős értük. A neve Nuland. Nuland, amikor annyi idős volt, mint te, egy hónapot töltött egy orosz bálnavadászhajón. Azóta gyűlöli az országunkat."



Victoria Nuland 2016 nyarán az amerikai külügyminisztérium eurázsiai ügyekért, így Oroszországért is felelős helyettes államtitkára volt.



Az alumíniumgyártásban, energetikában és építőiparban is érdekelt Gyeripaszka egyike annak a 24 orosz tisztségviselőnek és "oligarchának", aki ellen az Egyesült Államok szankciókat léptetett életbe a Krím elcsatolása, Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerének támogatása, hackertámadások, vagy az amerikai elnökválasztásba történt beavatkozás címén. Vagyonát a Forbes magazin mintegy 5,3 milliárd dollárra becsülte.