Öt év után videoüzenetet tett közzé az Iszlám Állam vezetője

Öt év után videoüzenetet tett közzé az Iszlám Állam terrorszervezet többször is halottnak vélt vezetője. A dzsihadisták fő médiumának számító al-Furkán által hétfőn ismertetett felvételen Abu Bakr al-Bagdadi fogadkozott, hogy bosszút fognak állni harcosaik meggyilkolásáért és bebörtönzéséért.



A felvételen Bagdadi a földön ül egy szobában, és az arcukat elfedő harcosokkal beszél. Az Iszlám Állam vezetője mellett egy gépfegyver látható.



A 18 perces videofelvételen, amely az elején látható felirat alapján áprilisban készülhetett és hitelességét egyelőre nem sikerült független forrásból megerősíteni, többek között azt mondta, nyolc országban 92 műveletet hajtottak végre.



Bagdadi méltatta a 253 emberéletet kioltó és több mint 500 embert megsebesítő húsvétvasárnapi Srí Lanka-i terrortámadásokat, azt hangoztatva, hogy a szíriai Baghúzban rájuk mért vereség megtorlásaként követték el őket. "Srí Lanka-i testvéreitek meggyógyították a monoteisták (az Iszlám Állam-tagok) szívét öngyilkos robbantásaikkal, amelyek megrázták a keresztesek (keresztények) ágyait az ő húsvétjuk során, hogy megbosszulják testvéreiteket Baghúzban" - fogalmazott. "Ez része a +keresztesekre+ váró bosszúnak" - tette hozzá.



Bár a dzsihadisták vezetője elismerte, hogy elvesztették Baghúzt, további harcokat helyezett kilátásba. "Az iszlám és emberei harca a keresztesek és az ő követőik ellen egy hosszú csata" - mondta.



A Srí Lanka-i merényletekért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget korábban. A dzsihadista szervezet a múlt kedden videofelvételt tett közzé, amelyen a támadások kitervelőjének tartott, a Nemzeti Tauhíd Dzsamaat (NTJ) nevű Srí Lanka-i terrorszervezet vezetője, Mohamed Zahrán Hasím hűséget esküszik Abu Bakr al-Bagdadinak.



Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet szíriai "kalifátusának" márciusban vetett véget teljesen a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab erőket tömörítő milíciaszövetség baghúzi ostroma. Bár Baghúz elestével a radikális iszlamisták elveszítették minden korábbi területüket a szíriai régióban, több ezer szélsőséges továbbra is rejtőzködik, és terrorista sejtekbe tömörülve követnek el merényleteket mindkét országban.



Ez a dzsihadisták vezetőjének első megjelenése azóta, hogy 2014-ben az iraki Moszul városában beszédet mondott az an-Núri mecsetben. A beszédében felhívást intézett a muszlimokhoz, hogy fogadjanak hűséget az ő "kalifátusának", és engedelmeskedjenek neki, mint "vezetőjüknek".



Bagdadi a világ egyik legkeresettebb embere, az Egyesült Államok 25 millió dollár (7 milliárd 225 millió forint) vérdíjat tűzött ki fejére. Az elmúlt években többször is halálhíre kelt.