Öt helyszínnel bővült az UNESCO világörökségi listája

Az izlandi Vatnajökull Nemzeti Park

Kép forrása: UNESCO Fotó: Thorvardur Arnason

Az UNESCO világörökségi bizottsága Bakuban zajló soros ülésszakán pénteken öt új helyszínt vett fel a világörökségi listára.Az UNESCO honlapján megjelent közlemény szerintAz Ohridi-tó és vidékének észak-macedóniai része 1979-ben lett világörökségi helyszín, most ezt növelték meg a tó környékének albániai részével.. A város romjai Bagdadtól 85 kilométerre fekszenek. Babilon Kr. e. 625. és 539. között volt az Újbabiloni Birodalom fővárosa. Az ősi város környékén falvak és mezőgazdasági területek is vannak.Babilon maradványai, a külső és a belső falak, a kapuk, a paloták és a templomok emlékeztetnek az ókori világ egyik legnagyobb hatalmú birodalmára. Babilon egymást követő birodalmak székhelye volt, Hammurapi és Nebukadnezár is ott uralkodott. Az ókori világ hét csodájának egyike, az asszír-babiloni királynő, Szemiramisz függőkertje világszerte nagy hatással volt a művészetre és a kultúrára - emlékeztetett az UNESCO közleménye.- körülbelül tizenöt álló kemence, több más kemenceszerkezet, bánya és lakóhely - Burkina Fasóban. Douroulában a Kr. e. 8. századi nyomait találták meg annak, hogy vasat állítottak elő. A nyugat-afrikai ország más részein talált leletek pedig a vaskohászat fejlődéséről tanúskodnak.A Francia déli és antarktiszi területek több mint 67 millió hektárnyi területen fekszenek, ahol a legnagyobb számban fordulnak elő tengeri emlősök és madarak. Itt él a királypingvinek és a sárgaorrú albatroszok legnagyobb populációja.1,4 millió hektáros különleges vulkáni terület. Tíz központi és nyolc gleccser alatti vulkán alkotja, ezek közül kettő Izland legaktívabb vulkánjai közé tartozik. A vulkanikus terület olyan felszín alatti, csak ott létező vízi élővilágnak ad otthont, amely túlélte a jégkorszakot.A vidék középpontjában a partvidéken fekvő, jó állapotban megőrzött történelmi város, Paraty áll. Ez a vidék a világ öt biodiverzitási csomópontjának egyike.A világörökségi bizottság 43. ülésszaka július 10-ig tart.