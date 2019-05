Pápalátogatás - Ferenc pápa óriás székely kapun át érkezik, és arany rózsát hoz Csíksomlyóra

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!" – Wass Albert szavai olvashatók a székelykapu kontyfáján.

A több mint 5 méter magas, nyolc és fél méter széles kaput a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola fafaragó 25 diákja, és három tanára, Sebestyén Ferenc, Godra János és András Lajos készítették el, a munkát András Lajos fafaragó mester koordinálta. Forrás: pontifex.ro

Ferenc pápa óriási székely kapun át érkezik a szombaton tartandó miséjére a csíksomlyói hegynyeregbe, és a szűzanya iránti tisztelet kifejezéséül arany rózsát hoz a csíksomlyói kegyhelynek - közölték a szervezők.A pápa első székelyföldi látogatását óriási várakozás előzi meg. A mise helyszínén a végéhez közelednek az előkészületek: jelenleg a szektorok kialakítása, a hangosítás és a kivetítők felszerelése zajlik a hegynyeregben. A hármashalom oltár elé a szervezők ívelt tetőt állítottak, amely befödi az oltár megnagyobbított terét. Az oltár felé vezető útra állított nagy méretű székely kapura az a felirat került: "Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér ne légy hűtlen soha! A pápa látogatásának alkalmából 2019. jún. 1."Amint a szervezők a Pontifex.ro honlapon közölték: Ferenc pápa arany rózsával érkezik Csíksomlyóra. A pápák különleges adományát a különböző Mária-kegyhelyeknek szokták ajándékozni a Szűzanya iránti tiszteletet kifejezéséül. Ezért a templomból pápai mise helyszínére, a hegynyeregbe szállítják az ötszáz éves Mária kegyszobrot.A csíksomlyói pápai mise elkerített szektoraiba csakis azok léphetnek be, akik húsvét előtt regisztráltak, és magukkal hozzák a kinyomtatott, névre szóló belépőjüket. A belépőket május közepétől küldték el a szervezők a regisztrációkor megadott elektronikus postafiókba. A bekerített szektorokba 14 ellenőrzőkapun át juthatnak be a zarándokok. Rédai Botond, a pápalátogatás sajtóbizottságának a tagja az MTI-nek nyilatkozva fontosnak tartotta, hogy senki ne hozzon magával tiltott tárgyakat (szúró, vágó eszközöket, üveget, szeszes italt, gyúlékony, robbanékony anyagokat) mert ezekkel nem léphet be a bekerített területre, és ha fennakad a hatósági ellenőrzésnél, mások bejutását is lassítja.Szabad és ajánlott vinni viszont ivóvizet műanyag palackban, élelmet, gyógyszert és esőkabátot. Tábori szék, esernyő és zászló bevitele is engedélyezett. A szóvivő azt is hozzátette: a beléptető kapukon való átjutás időt igényel, ezért mindenkinek azt javasolják, hogy legalább két órával korábban induljon el, mint ahogy egy átlagos pünkösdi csíksomlyói zarándoklatra szokott indulni. Hozzátette: a misére érkezőknek célszerű hajnali hat óra előtt leparkolni gépkocsijukat a kijelölt város széli parkolók valamelyikében, hogy biztosan jusson elég idő a több kilométeres út gyalogos megtételére és a bejutásra. A pápai mise helyi idő szerint 11 óra 30 perckor (közép-európai 10:30) kezdődik.Csíkszeredában már péntek hajnali hat órától forgalmi korlátozásokat vezetnek be. A városba érkező autóbuszokat, személygépkocsikat a város peremén kialakított parkolókba irányítják. A lezárt övezetbe csak az ott lakók és az ott dolgozók, a tömegközlekedés járművei, a taxisok, az áruszállítók, valamint a különleges engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. Beengedik ugyanakkor azoknak a járműveit is, akik igazolni tudják, hogy szállással rendelkeznek a városban. A magánlakásokban, házakban elszállásolt zarándokok akkor juthatnak be gépkocsival, ha a helyi szállásadójuk valamelyik szűrőponton várja őket.