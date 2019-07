Párizs klímavészhelyzetet hirdetett. A francia főváros önkormányzata a 2015-ös párizsi klímaegyezmény megvalósítására szólította fel a politikusokat kedden.



A város vezetése arról is döntött, hogy Párizsban létrehoznak egy "klímaügyi akadémiát" a fiatalok számára. Emellett létrejön egy állandó szakértői tanács is, amelyhez környezetvédelmi kérdésekkel lehet fordulni.



Párizsban jövőre tartják az önkormányzati választást. A polgármester, Anne Hidalgo nemrégiben több környezetvédelemmel kapcsolatos kezdeményezést jelentett be, egyebek mellett az autós közlekedés korlátozásáról, valamint az Eiffel-torony környékének "zöldítéséről".



Nem Párizs az első város, amely klímavészhelyzetet hirdetett. Korábbian a kanadai Vancouver, az amerikai Oakland, a svájci Bázel, valamint London is ugyanerről döntött. A francia parlament alsóháza, a Nemzetgyűlés június végén szintén klímavészhelyzetet hirdetett, ugyanakkor konkrét intézkedések egyelőre nem történtek.



A francia fővárosban írták alá az ENSZ 2015 decemberében elfogadott klímaegyezményét. A párizsi megállapodás legfőbb célkitűzése, hogy a globális felmelegedést lehetőség szerint az iparosodás előtti időkhöz képest 1,5 Celsius-fokon belül, vagy legalább 2 Celsius-fok alatt kell tartani.



A megállapodás részesei nemzeti vállalásokat tesznek a globális felmelegedést okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére.



Az egyezményt az ENSZ 193 tagállama közül 185 ratifikálta. Nem csatlakozott hozzá Oroszország, Donald Trump amerikai elnök pedig 2017-ben bejelentette, hogy az Egyesült Államok 2020-ban kihátrál a megállapodásból.