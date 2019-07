Partot ért Louisianában az ismét trópusi viharrá enyhült Barry

Az NHC korábbi beszámolói szerint a Barry egyes kategóriájú hurrikánná fejlődött útban a louisianai partok felé, a viharral érkező legerősebb széllökések akkor elérték az óránkénti 120 kilométeres sebességet is. Az NHC életveszélyes vihardagályra figyelmeztetett Louisiana és Mississippi partjainál, valamint heves esőzésekre, hirtelen áradásokra, erős, fákat kicsavaró és áramszünetet okozó szelekre.



Az AP amerikai hírügynökség a poweroutage.us honlapra hivatkozva arról számolt be, hogy több mint 70 ezer ember maradt áram nélkül.



A parti őrség több mint egy tucat embert mentett ki a New Orleanstól délre található Isle de Jean Charles szigetén, ahol a víz szintje olyannyira megemelkedett, hogy egyes lakosok a háztetőkre voltak kénytelenek menekülni.



Bár a Barry gyengült, továbbra is veszélyezteti a lakosságot. Az előrejelzések szerint katasztrofális árvizekre kell számítani az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti partszakaszának egy részén, mivel a vihar jelentős mennyiségű csapadékot hoz magával - mondta Ken Graham, az NHC igazgatója.



Amerikai kormányzati adatok szerint a trópusi vihar már eddig is 70 százalékkal vetette vissza az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti partszakaszának nyersolajtermelését, és 56 százalékkal földgáztermelését.