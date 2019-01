Pestises vaddisznóktól tartanak a Felvidéken

Megállíthatatlannak tűnik az afrikai sertéspestis (ASP) terjedése a régióban, már a szlovák gazdák is attól tartanak, hogy rövid időn belül náluk is megjelenik a jelentős gazdasági kárral járó, az emberre nem veszélyes megbetegedés - írta a Magyar Idők.



A lap pénteki száma szerint a hatóságok még szigorúbb előírások bevezetésével védekeznének a vaddisznók terjesztette kór ellen, bár Szlovákiában egyelőre nem találtak fertőzött állatot a hatóságok.



A lap felidézte, hogy nemrég Magyarországon a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei Hangony község külterületén talált vaddisznó tetemében mutatta ki az ASP vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A beteg állatra pár száz méterre a szlovák-magyar határtól találtak rá. Rudolf Smriga, a szlovák Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet rimaszombati fiókjának igazgatója szerint emiatt további óvintézkedéseket vezetnek be a járásban: így például a vadászat ideiglenes betiltása, a sertések szállításának leállítása és a sertéstenyésztéssel kapcsolatos szigorítások is felmerülnek az Új Szó szlovákiai napilapnak adott nyilatkozata szerint.



Mivel a fertőzés miatt indokolt esetben a teljes állatállomány likvidálását is elrendelhetik, az afrikai sertéspestis miatt a szlovák hatóság már tavaly több veszélyzónát jelölt ki az országban. Ezeken a területeken óvintézkedéseket vezettek be, például minden elejtett vaddisznó tetemét kötelezően meg kellett vizsgáltatni. Rudolf Smriga szerint tavaly az összes vizsgált minta negatív volt.



A lap közölte, Magyarországon eddig sikerült megóvni a házisertéseket a betegségtől, az országban előforduló esetek mindegyike vaddisznókat érintett. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez továbbra is így maradjon. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet javaslata alapján a napokban online képzés indult. Az országos főállatorvos által előírtak szerint a fertőzött területen egyéni vadászatot csak járványvédelmi képzésen részt vett és eredményesen levizsgázott vadász folytathat, ahogy társas vadászat vezetésével is csak ilyen szakember bízható meg.