Phenjan fel akarja függeszteni az atomprogramjáról folyó tárgyalásokat

Phenjan fel akarja függeszteni az atomprogramjáról szóló tárgyalásokat Washingtonnal, miután februárban kudarcba fulladt Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozója - közölte az észak-koreai külügyminiszter-helyettes, akit a TASZSZ orosz hírügynökség idézett.



Semmiképpen sem akarunk engedni az Egyesült Államok kéréseinek, és nem óhajtunk a továbbiakban ilyen jellegű tárgyalásokat folytatni - jelentette ki Coj Szon Hi.



Kim Dzsong Un rövidesen hivatalos nyilatkozatot is kiad a szándékairól - tette hozzá a miniszterhelyettes újságírók és diplomaták előtt.



Észak-Korea figyelmeztetésével egy időben tevékenységek jeleit észlelték a Dongcsang-riben működő rakétaközpontban, és emiatt olyan találgatások merültek fel, hogy Észak-Korea újabb rakétatesztre készül.



Donald Trump és Kim Dzsong Un nem tudott megállapodni az észak-koreai atomfegyverek leszereléséről február végi hanoi csúcstalálkozóján.



Coj Szon Hi bírálta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és John Bolton, Trump elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója magatartását, mondván, az ellenségeskedés és bizalmatlanság légkörét teremtették meg, és akadályozzák Kim és Trump "építő jellegű erőfeszítéseit".



A szöuli elnöki hivatal igyekezett csökkenteni a kijelentés súlyát, arra hivatkozva, hogy kizárólag Coj szavaira alapozva korai megítélni a helyzetet. Hozzátette, hogy Dél-Korea a jövőben is mindent megtesz a tárgyalások folytatása érdekében.