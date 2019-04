Pokolgépes merényletre készülhetett egy férfi Új-Zélandon

Pokolgépes merényletre készülhetett az a 33 éves férfi, akit kedden vettek őrizetbe a rendőrök az új-zélandi Christchurchben, ahol március 15-én egy támadó két mecsetnél meggyilkolt 50 embert.



A rendőrség több utcát lezárt a város Phillipstown nevű kerületében. A helyszínre tűzszerészeket, mentőket és tűzoltókat vezényeltek. A helyszínt övező három utcából kimenekítették a lakókat, a terület felett a légteret is lezárták. A lakókat egy közeli iskolai kollégiumban helyezték el.



Az elfogott férfit jelenleg kihallgatják. A The New Zealand Herald című lap azt közölte, hogy a rendőrséget potenciális robbanóeszköz miatt riasztották egy elhagyatott házhoz. A tűzszerészek lőszereket és egy robbanóeszköznek tűnő csomagot találtak a helyszínen, de egyelőre részleteket nem tudni.



Idén március 15-én Christchurchben egy ausztrál szélsőjobboldali merénylő terrortámadást hajtott végre két mecset ellen, a lövöldözésben 50 ember halt meg. A történtek után a szigetországban jelentősen megszigorították a fegyvervásárlási és -tartás szabályait.