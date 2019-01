Pompeo megerősítette: az amerikai csapatok kivonulnak Szíriából

Az amerikai külügyminiszter kairói beszédében a Trump-kormányzat Közel-Kelettel kapcsolatos céljait ismertette, és megerősítette: az amerikai csapatok kivonulnak Szíriából, de folytatni fogják a küzdelmet az Iszlám Állam ellen, a terrorszervezet teljes megsemmisítéséig.



Pompeo ezzel kapcsolatban kiemelte: az amerikai hadsereg az Iszlám Állam 99 százalékának felszámolásában részt vett Szíriában, és addig folytatja a küzdelmet, amíg az egész világon megsemmisíti a terrorszervezetet.



Pompeo hangsúlyozta: Donald Trump amerikai elnök azt a döntést hozta, hogy az amerikai csapatok kivonulnak Szíriából, így ez meg is fog történni.



Az AFP francia hírügynökség azonban jelentésében rámutat: az Egyesült Államok olyan feltételekhez kötötte a kivonulást, mely bizonytalan ideig elnyújthatja a katonák távozását.



A külügyminiszter nem tett említést arról, hogy mikor várható a teljes kivonulás, ugyanakkor tagadta, hogy bármiféle ellentmondás lenne Trump elnök azonnali kivonulásról szóló bejelentése, és az ezt követően kidolgozott feltételek között.



Pompeo hozzátette: az Egyesült Államok továbbra is a Közel-Kelet elkötelezett partnere marad.



Twitter-bejegyzésében az amerikai külügyminiszter gyümölcsözőnek nevezte Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel és Számeh Sukri külügyminiszterrel biztonsági és gazdasági együttműködésről folytatott tárgyalását, hozzátéve: az Egyesült államok szilárdan kiáll Egyiptom mellett a vallásszabadság védelmében és a terrorizmus elleni küzdelemben.



Tárgyalásai után Pompeo beszédet mondott a kairói amerikai egyetemen. Bírálta, naivnak és tévesnek nevezte az előző amerikai kormányzat közel-keleti tevékenységét, azt, ahogyan az "arab tavaszra" reagált. Szembeállította ezzel Trump elnök időszakát, amikor fordulat következett be.



Az előző adminisztrációt hibáztatta az Iszlám Állam iraki és szíriai felemelkedéséért és Irán "felbátorodásáért". Az utóbbi okának az amerikai szankciók enyhítését mondta. Ugyancsak - bár nem nevezte néven - Barack Obamát tette felelősség a Hezbollah radikális síita szervezet libanoni megerősödéséért, és Izrael biztonsági helyzetének romlásáért.



A jó hír az, hogy vége Amerika "szégyenlősségének", amely annyi szükségtelen szenvedést okozott. Az elmúlt kevesebb mint két év során az Egyesült Államok Trump elnöksége alatt visszavette hagyományos szerepét a térségben mert tanultunk saját hibáinkból. Újra megtaláltuk a hangunkat, újjáépítettük a kapcsolatainkat - jelentette ki.



A külügyminiszter Iránt minősítette a leginkább fenyegető veszély forrásának, és felszólította az amerikaiak szövetségeseit, hogy a térség érdekében "tegyék félre régi vetélkedéseiket" Iránnal kapcsolatban. Az Egyesült Államokról Pompeo kijelentette: "felszabadító erő és nem megszálló erő", amely távozik egy országból, "amikor elvégezte a feladatát".



Pompeo Egyiptomból Bahreinba utazik.