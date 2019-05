Rendeződött a szlovákiai himnusztörvény helyzete

A mai nappal rendeződött Szlovákiában az úgynevezett himnusztörvénnyel kapcsolatos helyzet - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az MTI-vel.A tárcavezető kiemelte: a pénteken hatályba lépett jogszabály egyértelművé teszi, hogy a magyarok - és természetesen más nemzetiségek is - szabadon énekelhetik a himnuszukat.Hangsúlyozta: "továbbra is készek vagyunk a kölcsönös tisztelet alapján fejleszteni a kétoldalú kapcsolatainkat".A jogszabályt korábban a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) terjesztette be. Andrej Danko, az SNS elnöke - miután a törvénynek a himnusz éneklésére vonatkozó része széleskörű tiltakozást váltott ki - még áprilisban bejelentette: megegyezés született a koalícióban arról, hogy megoldják a jogszabályból adódó problémát úgy, hogy mindenki elégedett legyen, és semmi se zavarja a szlovák-magyar kapcsolatokat.