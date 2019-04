Robbantás történt az egyik szentpétervári katonai akadémián, többen megsebesültek

Robbantás következtében négy ember megsebesült a szentpétervári, Alekszandr Mozsajszkij nevét viselő katonai akadémián.



Az ügyben közveszélyt okozó emberölési kísérlet címén indított vizsgálatot a kiemelt ügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottságnak (SZK) a hadászati rakétaegységekre szakosodott katonai osztálya.



Az Interfax hírügynökség úgy értesült, hogy az 500 gramm, a Fontanka szentpétervári hírportál szerint pedig 200 gramm trotilnak megfelelő robbanóerejű, "azonosítatlan, burkolat nélküli tárgy" óraszerkezetet tartalmazott. Korábban a Szankt-Petyerburg és a REN TV elnevezésű tévécsatorna is egy páncéltörő gránát felrobbanásáról számolt be.



A Kommerszant című lap úgy tudja, hogy egy lépcső alatt találtak egy gyanús tartalmú csomagot, amely azután robbant fel, hogy az iskola egyik tanára - aki tapasztalt tűzszerész - letakarta golyóálló mellénnyel. A lap szerint a robbanás olyan erős volt, hogy a lépcső leomlott.



A sebesültek állapota nem életveszélyes. Az ügyben a katonai ügyészség is vizsgálatot indított.