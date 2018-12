Salvini: a terroristákat meg kell állítani

A terroristákat meg kell találni, megállítani, felszámolni Európában, minden törvényes eszközzel - nyilatkozta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.



A politikus kijelentette, imádkozik a strasbourgi áldozatokért, de az "imák már nem elegendőek".



Megjegyezte, hogy a strasbourgi események után azoknak kell elgondolkodni, akik a "nyitott ajtók" politikáját vallják Európában.



"Az én otthonomban csak az előtt tárjuk ki az ajtót, aki rendes ember. Aki erőszakot és pusztítást hoz magával, az iránt nem létezhet szánalom és könyorület" - jelentette ki.



Matteo Salvini jelezte, hogy Olaszországban azonnal őrizetbe veszik, aki interneten a strasbourgi lövöldözést vagy ennek elkövetőjét élteti. A rendőrség "a legmodernebb eszközökkel pásztázza az internetet, azokat a hitványokat keresve, akik mások halálát ünneplik" - jelentette ki.



Hangsúlyozta, hogy az olasz hatóságok továbbra is a lehető legnagyobb figyelmet fordítják a radikálizálódott emberekre, iszlám szélsőségesekre és feltételezett terroristákra. Bejelentette, hogy szerdán az olasz nemzetbiztonsági tanács is ülést tart és felülvizsgálja a közeledő karácsonyi ünnepek miatti intézkedéseket.



Az olasz belügyminiszter, a migráció-ellenes Liga olasz kormánypárt vezetője izraeli látogatása során kommentálta a Strasbourgban zajló eseményeket.



Az Európai Parlament olasz képviselőinek információi szerint a kedd esti strasbourgi lövöldözésben egy olasz újságíró is megsebesült.