Salvini pártját nem lehet megállítani: tovább erősödött a Liga támogatottsága

A Corriere della Sera napilapban ismertetett felmérés eredménye azt mutatja, hogy a Ligát a válaszadók 35,6 százaléka támogatja, ami a párt eddigi legjobb eredménye, ezzel a bevándorlásellenes párt jelenleg a legnagyobb olasz párt. A tavaly márciusi olasz parlamenti választásokon a szavazatok 17,4 százalékát szerezte meg a Liga, ami azt jelenti, hogy azóta több mint megkétszereződött a párt támogatottsága –A párt népszerűségét erősítette az is, hogy több évtizedes körözés után sikerült olasz börtönbe szállíttatni Cesare Battisti egykori olasz baloldali terroristát. A számok azt mutatják, hogy ha most lennének az európai parlamenti (EP-) választások az EU-tagállamok pártjai közül a Liga kaphatná a legtöbb EP-mandátumot, a német CDU-t és a kormányzó lengyel PiS-t is megelőzve.A Liga már korábban maga mögé utasította a másik olasz kormánypártot, az Öt Csillag Mozgalmat (M5S), amely a 2013-as olaszországi parlamenti választások óta a legnagyobb olasz párt volt, amíg koalícióra nem lépett tavaly a Ligával. Az M5S most 25,4 százalékon áll a tavaly márciusi választásokon szerzett 32,7 százaléknyi szavazatához képest.Olasz politológusok szerint egy esetleges Liga vezette jobbközép koalíció a Forza Italiával és a Fratelli d'Italiával akár 46 százalékos támogatottságra is számíthatna.A balközép Demokrata Párt (PD) népszerűsége újabb mélypontra, 18,7-ről 17,3 százalékra csökkent.A Corriere elemzése szerint a májusban esedékes EP-választások eredménye a római kormány további sorsát is befolyásolhatja, a Liga és az M5S esetleges különválását vagy kormányátalakítást eredményezve. Megfigyelők előzetes politikai tesztnek tekintik, hogy milyen eredményt hoznak majd az olaszországi Abruzzo tartományban február 10-én, illetve a Szardínián február 24-én esedékes helyhatósági választások.– buzdította közösségi oldalán voksolásra az olaszokat Salvini.