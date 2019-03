Sérti a románokat, hogy Marosvásárhelyen székely jelkép jelent meg a vértanúk obeliszkje felújításakor

Nem akarom a November 7 negyedet úgynevezett Székelyfölddé alakítsuk. (.) Ha nem tartották be a térrendezési tervet, eltüntetjük a szimbólumokat. Nem érthetünk egyet effélével. Ezek a lépések fölöslegesen borzolják a kedélyeket Marosvásárhelyen"

Követeljük, hogy hagyják érintetlenül vagy állítsák vissza az emlékmű körüli nyolcágú csillagot, és tegyék vissza a kétnyelvű feliratot a forráshoz"

Több román nyelvű helyi portál figyelmeztetett péntek délelőtt arra, hogySergiu Papuc alpolgármester a Zi-de-zi.ro helyi portálnak elmondta: a munkálatokat a polgármesteri hivatal rendelte meg. Hozzátette:- idézte a portál az alpolgármestert.Az Agendademures.ro helyi portál arról számolt be, hogy Sergiu Papuc alpolgármester nyilatkozata után Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója tartott helyszíni szemlét,A székely mártírok emlékművénél vasárnapra, a vértanúk napjára megemlékezést és felvonulást hirdetett a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), s a megmozdulásnak a székely szabadság napja címet adta. Jövő hét csütörtökén a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tartja itt a nemzeti ünnep alkalmából a központi rendezvényét, amelyre Szijjártó Péter külügyminisztert is várják.Úgy vélte, az efféle intézkedések méltatlanok az EU-elnökségét betöltő Romániához, és ellentétesek a Magyarország és Románia közötti jó kapcsolatok építésével.- fogalmazott közleményében Izsák Balázs.Az SZNT elnöke arra kérte a marosvásárhelyi magyarokat, hogy a székely jelképek és a kétnyelvű feliratok védelmére is gondolva vegyenek részt a vasárnapi megemlékezésen és tiltakozáson. Hasonló tartalmú közleményt adott ki az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezete is. Vass Levente, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke az MTI-hez eljuttatott üzenetében azt kérte a marosvásárhelyi magyaroktól, hogy ne dőljenek be a provokációnak, és minél nagyobb számban vegyenek részt a nemzeti ünnep alkalmából tartandó rendezvényeken.