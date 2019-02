Sikerrel tesztelt robotrepülőgépet Teherán, állítja az iráni védelmi tárca

"A repülési tesztet egy 1200 kilométeres tartományban hajtották végre, és sikerült pontosan megcélozni az előre meghatározott célpontokat"

Az iráni védelmi tárca szombati közlése szerint Teherán sikeresen tesztelt egy nagy hatótávolságú robotrepülőgépet, amely - a minisztérium állítása szerint - mintegy 1200 kilométer megtétele után eltalálta az előre meghatározott célpontokat. A tárca videófelvételt is közzétett erről. A felvétel tanúsága szerint a robotrepülőgépet Amir Hatami iráni védelmi miniszter leplezte le egy tábornokkal együtt.Az anyagban bemutatják továbbá a robotrepülőgép kilövésének pillanatát több szögből, majd azt, ahogyan a levegőben repül, és látni a vélhető becsapódás pillanatát.Hatami a Hoveize jellemzőjeként említette a gyors előkészítést és reagálást, az alacsony repülési magasságot, a nagy pontosságot a navigációban, a célpont elérését és a pusztítás erejét.- részletezte a védelmi miniszter. Hatami elmondta továbbá, hogy Iránnak az amerikai szankciók ellenére sikerült megvalósítania ezt a mostani fejlesztést. Irán ballisztikusrakéta-programja volt az egyik ok, amelyre hivatkozva Donald Trump amerikai elnök tavaly május 8-án bejelentette, hogy kilépteti országát a nagyhatalmak és Irán között ez utóbbi nukleáris programjáról 2015-ben kötött megállapodásból, és újfent szankciókat vezet be Teheránnal szemben. Az iráni hatóságok azonban fenntartják, hogy rakétatesztjei mindössze védelmi és elrettentő jellegűek, és nem hajlandóak tárgyalni e kényes ügyről.Az EFE spanyol hírügynökség a robotrepülőgép tesztelésének okaként említi az iszlám forradalom negyvenedik évfordulóját. Iránban pénteken kezdődtek meg az iszlám forradalom negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek, amelyek február 11-én, a forradalom végének negyvenedik évfordulóján érik el fénypontjukat.