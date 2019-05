Strache-ügy - Hétfőre tűzte ki a bizalmi szavazást Kurz ellen a parlamenti elnök

Hétfőre tűzte ki az ellenzéki kezdeményezésű bizalmi szavazást Sebastian Kurz osztrák kancellár ellen Wolfgang Sobotka parlamenti elnök. Ezt maga Sobotka jelentette be kedden.



Mint mondta, úgy ítélte meg, hogy az európai parlamenti választások utáni időszak alkalmasabb a rendkívüli parlamenti ülés megtartására, mint a május 26-i EP-szavazás előtti.



Sobotka is az eddigi kormánykoalíció fő erejét adó Osztrák Néppárthoz (ÖVP) tartozik, mint a kancellár.



A bizalmatlansági indítványt Kurz ellen Peter Pilz, az ellenzéki Liste Jetzt (Most Lista) vezetője kezdeményezte. A kisebb koalíciós partner Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és az ellenzéki szociáldemokraták úgy nyilatkoztak: nem kizárt, hogy megszavazzák.



Kurz a szavazás eredményeképpen elveszítheti kancellári tisztségét 18 hónap után.



Korábban írtuk:

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) megszavazna egy bizalmatlansági indítványt a koalíciós partner Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz kancellár ellen, de maga nem kezdeményez ilyet - jelentette kedden az Oe24 hírportál.



Az Österreich című lap online kiadása Herbert Kickl szabadságpárti belügyminisztert idézte, akivel kapcsolatban Kurz hétfőn bejelentette, hogy a menesztését javasolja az államfőnek.



Heinz-Christian Strache alkancellár, az FPÖ elnöke szombaton lemondásra kényszerült egy korrupciós botrány miatt, és ennek következtében kormányválság alakult ki. Peter Pilz, az ellenzéki Liste Jetzt (Most Lista) vezetője hétfőn bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt kezdeményez a kancellár ellen.