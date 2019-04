Svédországból Lengyelországba menekült egy orosz család, mert a gyermekeket muzulmánoknál helyezték el

Lengyelországban maradhat az a három, keresztény vallású orosz kislány, akik édesapjukkal együtt Svédországból menekültek el, miután az ottani hatóságok egy muzulmán családban helyezték el őket - döntött szerdán a varsói kerületi bíróság.



Az ítéletről elsőként Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszter számolt be Twitter-oldalán.



Sajtóértesülések szerint a bíróság a lányok meghallgatása után úgy ítélkezett, hogy "tekintettel a kiskorúak jól felfogott érdekére" a gyermekek apjuk gondoskodása alatt kell, hogy maradjanak. A döntést azzal is indokolták, hogy a lányok szorosan kötődnek apjukhoz, és nem akarnak elválni tőle.



Az apát, az orosz állampolgárságú Denisz Liszovot és a gyermekeket a lengyel határőrség hétfőn feltartóztatta a varsói repülőtéren. A hét évvel ezelőtt Svédorszában letelepedett Liszov azért vitte el négy-, hat- és tizenkét éves lányát a skandináv országból, mert az ottani szociális hivatal elvette őket tőle, és egy Libanonból bevándorolt muzulmán családra bízta.



A svéd bíróság azt követően korlátozta az apa szülői jogait, hogy a gyermekek édesanyja skizofréniában megbetegedett, és elmegyógyintézetbe került. Liszov ügyvédje szerint a svéd bíróság nem adott lehetőséget az apának, hogy megvédje családja jogait, a gyermekek pedig nem akarnak a gyámcsaládban élni.



A Polsat News című lengyel kereskedelmi hírtelevízió szerint a varsói bírósági tárgyalásba megpróbált beavatkozni a gyermekek gyámja, valamint a svéd hatóságok őt kísérő képviselője, akik közben szintén Varsóba érkeztek. A két férfi már kedden át akarta venni a gyermekeket a varsói rendőrségtől, a család emiatt a rendőrkapitányságon éjszakázott.



A varsói bíróság szerdai döntése nyomán Liszov nem hagyhatja el Lengyelországot, amíg a bevándorlási hivatal el nem bírálja menedékjogi kérelmét. A férfi eredetileg Moszkvába tartott lányaival.



Lengyelország tavaly decemberben menedékjogot nyújtott egy másik skandináv ország - Norvégia - állampolgárainak, Silje Garmónak és kétéves lányának. A lengyel hatóságok úgy ítélték meg, hogy a norvég gyermekvédelmi hivatal, a Barnevernet megsérti Garmo személyiségi jogait és szabadságát. A nő 2017 tavaszán érkezett Lengyelországba, miután hírét vette, hogy a gyermekvédelmi hivatal el fogja venni tőle a gyermeket. A Barnevernet ezt megelőzően úgy vélte, hogy a krónikus fáradtság szindrómában szenvedő Garmo képtelen megfelelő módon foglalkozni gyermekével.



Kommentátorok Garmo esetével is kapcsolatba hozzák azt, hogy idén februárban Norvégia kiutasította az oslói lengyel konzult, aki több mint 150, az országban élő lengyel családnak nyújtott segítséget, amikor a Barnevernet vitatható körülmények között vett el gyermekeket tőlük.